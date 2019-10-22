Свердловчанка впала в кому в Турции после занятий аэробикой с аниматором

Жительница Дегтярска впала в кому на отдыхе в Турции. Прямо сейчас 54-летняя Нелли Лаптева подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее дочь пытается привезти маму домой. Клинка в Антальи, где находится женщина, просит крупную сумму за лечение.

ВРАЧИ СКАЗАЛИ, ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

Нелли Лаптева прилетела на море в Аланью 6 октября вместе с семьей: дочь, зять и маленькие внуки. Но через два дня, женщине стало плохо. Свердловчанка занималась групповой аэробикой с аниматорами на территории отеля.

- Мама потеряла сознание возле бассейна, позвали врачей. Нам тоже объявили по громкой связи, что такая ситуация произошла. Мы сразу отправились в ближайший госпиталь, где нам сделали компьютерную томографию. В тот же день нам позвонили, что у мамы случилось кровоизлияние в мозг, - вспоминает Анастасия Лаптева.

Затем женщину увезли в Анталью, где ей сделали операцию на мозг. Врачи сказали, что все прошло успешно. В тот же день Анастасия приехала к маме, она была в сознании, отвечала на вопросы и двигалась. Но на следующий вечер у нее поднялось давление и врачам пришлось ввести Нелли в искусственную кому.

Анастасия вместе с детьми улетела на родину, а мама осталась в Турции.

- Нам сегодня сообщили, что они вчера констатировали смерть мозга. Но она до сих пор под аппаратом искусственной вентиляции легких, потому что такое решение принимают только родственники, - продолжает Анастасия.

Фото: соцсети

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В день, когда случилась беда в семье Лаптевых, они обратились в страховую. Там их заверили, что беспокоиться не о чем, расходы все покроем. Но вскоре в компании отказались этого делать, обосновав, что инсульт вызвала хроническая аневризма. А это, как оказалось, не страховой случай, хотя родственники о заболевании матери ничего не знали.

Пока Нелли находится в турецкой больнице, ее дочь ищет способы вернуть маму домой. Но даже в Минздраве отказались помочь семье перевести туристку на родину.

- Мы позвонили в медицину катастроф, где нам сказали, что нужно получить у минздрава разрешение на ввоз. В минздраве уже дали понять, что бесплатного рейса нам не дождаться и надо рассчитывать только на свои силы. Это будет стоить от миллиона и выше, - с дрожью в голосе озвучила дочка.

Помимо этого Лаптевы должны еще оплатить лечение. Сумма запредельная, больше 25 тысяч долларов. Пока Анастасии выставили счет в 10 тысяч долларов и она собрали эти деньги. Но самое главное, деньги, что перевести Нелли в Свердловскую область.

- Пока сердце мамы бьется, нужно увезти ее на родину. Мы пока сами не приняли решение отключить ее или нет, - добавила Анастасия.

Если вы хотите помочь Лаптевым привезти Неллли в Екатеринбург, публикуем номер телефона дочери Анастасии: 89527256720.