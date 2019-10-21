2019-10-21T13:20:32+03:00
Происшествия

На Урале мать, бившая 3-летнюю дочь о стену, отделалась штрафом

Органы опеки пытаются добиться, чтобы нерадивую мать ограничили в родительских правах
Евгений Стоянов
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Галина заявила, что избила дочь из-за конфликта с мужем. Фото: соцсетиГалина заявила, что избила дочь из-за конфликта с мужем. Фото: соцсети
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Жительница Новоуральска по имени Галина, бившая свою 3-летнюю дочь о стену и пол, отделалась штрафом в 10 тысяч рублей.

Напомним, все произошло в конце января 2019 года. Тогда мать троих детей Галина, которая в тот момент была беременна четвертым ребенком, решила покормить своих детишек. Но 3-летняя дочь капризничала и не хотела есть. Тогда мать пришла в ярость. Как рассказывали родственники Галины, женщина схватила малышку и несколько раз ударила о стены и пол. Девочку доставили в больницу, где медики зафиксировали у ребенка ушибы и сотрясение мозга.

НАХОДИЛАСЬ В СТРЕССЕ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА С МУЖЕМ

На Галину завели уголовное дело по части один статьи 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, недавно Нижнетагильский гарнизонный военный суд вынес по этому делу приговор. Галину признали виновной и назначили ей 10 тысяч штрафа.

- В ходе суда женщина поясняла, что в момент преступления она находилась в стрессовом состоянии, из-за конфликтных отношений с мужем, - поделился наш собеседник.

После приговора по уголовному делу, органы опеки Новоуральска через суд добились, чтобы Галину и ее мужа ограничили в родительских правах. Но женщина отменила это решение в вышестоящем суде.

Всего у женщины четверо детей, самому младшему из которых пять месяцев

Всего у женщины четверо детей, самому младшему из которых пять месяцев

ДЕТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИВУТ С ГАЛИНОЙ

- Ограничение в родительских правах предусматривается сроком на шесть месяцев, в течении которых ребенку назначается опека, либо он переходит на попечение государства. В течении этого времени опека наблюдает за семьей. Через шесть месяцев органы опеки принимают решение, будут ли они выходить в суд с иском о лишении родительских прав, либо нет, - объясняла «Комсомолке» председатель комиссии по делам несовершеннолетних Новоуральска Галина Бронникова.

В ведомстве подтвердили, что женщину признали виновной по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Это стало одним из оснований для обращения опеки в суд.

- Комиссия по делам несовершеннолетних и отдел опеки и попечительства считают решение суда первой инстанции, который ограничил супругов в родительских правах, правильным, - уточнила Галина Бронникова.

Но отнимать детей у матери в ведомстве все же не собираются.

- Если будет принято решение об ограничении в родительских правах, то наша работа будет заключаться в том, чтобы помочь родителям измениться и восстановиться в родительских правах. Чтобы была сохранена кровная семья, - рассказала председатель комиссии по делам несовершеннолетних

Сейчас пострадавшая и все остальные дети живут с Галиной и ее мужем, но за их семьей пристально следят местные органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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