Сотрясение мозга и синяки: на Урале мать избила трехгодовалую дочку за отказ есть

В закрытом уральском городе Новоуральске военнослужащая избила свою трехгодовалую дочку за то, что та отказалась есть. Галина является матерью четверых детей, но, несмотря на родительский долг и работу в войсковой части № 3280, не редко позволяет себе уйти в загул.

По словам родственников, инцидент произошел 31 января: женщина решила покормить ребятишек, но дочка отказалась. За это она ударила беспомощную девочку головой о пол и стену.

Муж Галины уже подал на развод. Фото: соцсети

- Эта семья никогда не состояла на учете, - рассказывает глава управления социальной политики города Петр Петраков. – В городской больнице подтвердили, что к ним поступала девочка с синяками и сотрясением мозга. Теперь в случившемся разбираются правоохранительные органы.

В данный момент проверкой занимается полиция, но вполне возможно, что в будущем дело передадут следователям.

- По итогу проверки материалы из полиции направят в соответствующие органы, — пояснил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нам также удалось пообщаться с сослуживцами Галины, они до сих пор в шоке от известий про ее поступок.

В семье военнослужащей четыре дочки. Фото: соцсети

- Надеюсь, она получит по заслугам, - делится знакомая горе-матери. – Никогда не замечала за ней неадекватного поведения, но выпить она и правда любит. Недавно узнала, что ее муж подал на развод.

Связаться с мужем и свекровью Галины на момент публикации не удалось.