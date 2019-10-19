Хотели парни заварить лапшу, а заварили кашу… себе на голову. О том, что два любителя азиатской кухни (а лапша быстрого приготовления это, несомненно, японское изобретение, - Ред.) совершили на днях «преступление века» мы уже рассказывали. 16-летние парни посреди ночи забрались в супермаркет «Верный» в Екатеринбурге и украли аж шесть пачек «Роллтона».

Не ясно, где школьники в темное время суток собирались набрать кипятка, чтобы употребить макаронное изделие. Может и в сухомятку собирались его сжевать, а может хотели сухой лапшой скол на кафельной раковине заделать (На Ютубе один умелец недавно показывал, как именно это делается, - Ред.).

Однако ничего из этого сделать им не удалось, так как парней поймали охранники ЧОПа и доставили в отдел полиции. В силу юности, за попытку похищения сухой лапши сушить сухари парней не отправили. Впрочем, проверка полиции еще не закончена, процессуальное решение, как говорится, не принято.

На дело парни пошли с фонариком. Фото: предоставлено Андреем Казанцевым

Зато принято другое решение – накормить парней лапшой так плотно и так сытно, чтобы впредь мыслей о кражах у них не возникало. Представитель компании, которая и производит эту лапшу, как раз наведался к их родителям с коробкой битком набитой сухой вермишелью, ну или рамэном, как говорят изобретатели оного – японцы.

– Компания «Роллтон» хочет сказать, что не поощряет те действия, которые были совершены ребятами, но хочет поблагодарить их за выбор нашего продукта и напомнить, что мир не без добрых людей, – сказал представитель компании, вручая подарок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738861" frameborder="0"></iframe> Школьников, укравших шесть пачек «Роллтона», приговорили к поеданию ящика вермишели.Видео: предоставлено Андреем Казанцевым

Мама одного из мальчиков растрогалась и в ответ пообещала, что не только накажет мальчиков за проступок, но и накормит их.

– И пока они эту всю коробку не съедят… В общем, сделаю так, чтобы они на всю жизнь этой едой наелись, – сказала женщина.

Родители пообещали, что заставят мальчиков съесть весь ящик вермишели, чтобы впредь им не хотелось воровать. Фото: предоставлено Андреем Казанцевым

Ну и так, для общей эрудиции. Лапша быстрого приготовления впервые появилась в 1958 году. В 1971-м ее придумали продавать в чашках из пенопласта, чтобы заливать кипятком и сразу есть. Кроме того изначально это была еда для богачей. Стоила она раз в шесть дороже обычной лапши, которой питались японцы. Так что сейчас, конечно, можно смеяться над школьниками, которые пошли на преступление ради лапши быстрого приготовления, но лет 50 назад, возможно, об этом писали бы, как о похищении дорогого и редкого деликатеса.

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