В Екатеринбурге два подростка пытались украсть шесть пачек лапши быстрого приготовления
В Екатеринбурге двое 16-летних подростков забрались ночью в супермаркет «Верный» на улице Зои Космодемьянской, 44/2, и украли шесть пачек лапши быстрого приготовления Как сообщает издание «Лампа», дети состоят на учете в ПДН и не учатся, а их родителям выписали административный штраф.
Юных грабителей задержали на месте сотрудники ЧОП, после чего мальчиков доставили в отдел полиции.
- По данному факту проводится проверка подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 13. Участники инцидента опрошены. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в пресс-группе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU