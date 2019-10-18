В Екатеринбурге два подростка пытались украсть шесть пачек лапши быстрого приготовления

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-18T17:12:14+03:00

Дети не учатся и уже не в первый раз попадают в отделение полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге двое 16-летних подростков забрались ночью в супермаркет «Верный» на улице Зои Космодемьянской, 44/2, и украли шесть пачек лапши быстрого приготовления Как сообщает издание «Лампа», дети состоят на учете в ПДН и не учатся, а их родителям выписали административный штраф.

Юных грабителей задержали на месте сотрудники ЧОП, после чего мальчиков доставили в отдел полиции.

- По данному факту проводится проверка подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 13. Участники инцидента опрошены. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в пресс-группе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU