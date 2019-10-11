2019-10-11T15:56:49+03:00
Общество

«Теперь нужно заново половину вещей покупать»: свердловчанка родила ребенка-богатыря

Мальчик появился на свет весом 5 килограммов 300 граммов
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерство здравоохранения Свердловской областиФото: пресс-служба Министерство здравоохранения Свердловской области
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Средний Урал край суровый, здесь даже дети рождаются особенные. Накануне в перинатальном центре Демидовской больницы Нижнего Тагила на свет появился малыш-богатырь. Мамой крупного мальчика, весом в 5 килограммов 300 граммов, стала 32-летняя Ольга Захарова.

Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области, роды были естественные и прошли без осложнений. Врачи заранее знали, что малыш будет большим, ведь еще УЗИ выявило крупный плод. Ольга сразу призналась, что они вместе с мужем Ильей были в шоке после того как узнали об этом.

- Я ожидала крупного ребенка. Но чтобы настолько большого и в мыслях не было! Когда сказали вес – я была просто в шоке, – смеется молодая мама.

Фото: личная страница героини публикации

Фото: личная страница героини публикации

Роды длились больше четырех часов. Богатыря Захаровы решили назвать Артемом. Но сейчас перед родителями стоит еще одна задача. И это далеко не хлопоты по сбору кроватки.

- Теперь нужно заново половину вещей покупать, поскольку заготовленные явно будут не в пору, - беспокоится мама.

Скоро маленького Артема вместе с Ольгой выпишут домой.

Отметим, в перинатальном центре Демидовской городской больницы за месяц, в среднем, здесь принимают около 350 родов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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