В момент пожара взрослые пили: на Эльмаше в огне погиб ребенок

Вечером 10 октября в Екатеринбурге произошел пожар, унесший жизнь ребенка. Также в огне пострадали еще четыре человека, двое из которых дети.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже в квартире на Таганской.

- По имеющейся информации, мать троих детей оставила их в квартире со своей подругой. Кроме того, в квартире оставалась еще знакомая подруги. Женщины употребляли спиртные напитки, - уточнили в свердловской прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что пока данные о возрасте детей предварительные. Возраст погибшего ребенка пока устанавливается. Двум другим детям, которых удалось спасти, предположительно полтора и четыре года. Спасатели успели вынести их на лестничную клетку, что и спасло малышам жизнь.

- У детей диагностировано отравление продуктами горения, они госпитализированы в городскую больницу для оказания медицинской помощи и определения степени тяжести их состояния, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас пожарные дознаватели выясняют точную причину возгорания

Сейчас точные причины инцидента устанавливаются. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, начавшуюся из-за трагедии.