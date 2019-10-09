2019-10-09T08:48:32+03:00
Происшествия

На Урале в лобовом ДТП, которое устроил пьяный водитель, пострадал маленький ребенок

Еще одного человека в состоянии комы увезли в реанимацию
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Еще одно серьезное ДТП произошло минувшей ночью под Ирбитом, в нем пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. Аварию спровоцировал нетрезвый водитель, который выехал на встречку.

- Авария произошла около 22:00 на 181 километре трассы Невьянск – Килачевское. 42-летний мужчина в пьяном виде управлял «Ладой» и во время движения пересек сплошную линию, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Там он лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем «Лада XRAY».

Из-за жесткого столкновения тяжелые травмы получили два пассажира «Лада XRAY» - 21-летняя девушка и мальчик 6 лет. Они были срочно госпитализированы в ЦГБ Ирбита.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Пассажир «Лады», которая спровоцировала аварию, был срочно передан реанимации в состоянии комы. У него диагностировали открытый перелом голени и множественные ушибы, - добавили в ГИБДД.

Пострадавшими пассажирами «Лада XRAY» оказались брат с сестрой, за рулем сидел их отец. В момент ДТП мальчик был пристегнут ремнем безопасности, сидел в автокресле на заднем сидении. Это его и спасло.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. А мы сегодня рассказывали, что этой ночью произошла еще одна крупная авария, которую спровоцировал водитель, выехавший на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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