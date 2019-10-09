«Развернуло на 180 градусов»: на трассе под Екатеринбургом в лобовом ДТП погиб водитель иномарки

Минувшей ночью на 63 километре трассы Екатеринбург – Алапаевск около 03:30 произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки.

- Автомобиль Hyundai, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель», - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – От сильного удара «Газель» съехала в кювет и перевернулась, а легковушку развернуло на дороге на 180 градусов.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате ДТП водитель получил сильные травмы и был срочно госпитализирован в травмпункт Режевской ЦРБ, а вод владельца иномарки приехавшие медики спасти не успели – он скончался на месте сразу после удара. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В месте, где произошло ДТП, было затруднено движение транспорта. Автомобили пропускались поочередно в обоих направлениях, - рассказали в ГИБДД. – Сотрудники Госавтоинспекции на месте составляли все документы.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас они уточняют все обстоятельства и напоминают, что не следует садиться за руль в сонном состоянии – лучше, чтобы избежать аварий, остановиться на обочине и умыться прохладной водой, или отдохнуть.