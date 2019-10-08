Жители Академа доказали, что Берёзовая Роща — это лес

Более 200 местных жителей собрались в Березовой роще Академического района, чтобы обсудить план по ее защите от вырубки. За пирогами и чаем активисты по сохранению леса поделились последними новостями.

Главной новостью стало наличие экспертизы, подтверждающей, что Берёзовая Роща является полноценным лесом. К такому заключению пришли эксперты УрО РАН, после обследования рощи.

- За прошедшее время проделана очень большая работа. Мы смогли провести экспертизу, что Роща – это лес, в котором растут взрослые деревья 43-70 лет. А не кусты, как нас пытались убедить, – рассказал один из организаторов, местный житель Павел Ковин.

На руках у активистов экспертное заключение, которое будет направлено во все профильные органы. Экспертизу уже передали полпреду Николаю Цуканову и в Администрацию города.

- Мы находимся в конструктивном диалоге с Администрацией Екатеринбурга, там понимают все наши опасения. Будем вместе искать как выйти из сложившейся ситуации, – добавила общественница Екатерина Сапрыкина.

В роще накрыли стол с пирогами и горячим чаем

Жители сняли в роще больше десятка посланий к Администрации города и застройщикам. Аргумент у них общий – роща нужна району, потому что это единственное место, куда можно выйти на прогулку с семьей детьми. Добираться до ЦПКиО или другой городской парк очень проблематично, когда у тебя пятеро детей или хотя бы двое.

- Мы делаем все это для того, чтобы наши дети знали, что такое настоящая природа, осенний лес. Не то, что во дворах, где кроме детской площадки мы ничего не видим, – прокомментировала свое присутствие на мероприятии многодетная мама.

- Мы гуляем здесь по 5-6 часов. У нашей дочки проблемы со здоровьем, и нам жизненно необходимо лечить бронхит именно свежим воздухом. А когда мы выходим на улицу, где шум, пыль дорог, то ни о каком здоровье не может быть речи – добавляет другая жительница района.

Маленькие жители района тоже выступают за рощу, здесь им нравится гораздо больше, чем на детской площадке

С весны 2018 года местные жители и активисты защищают десятки тысяч деревьев от вырубки. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», возглавляемый Валерием Ананьевым, планирует уничтожить почти 30 гектар леса. Защитники рощи выступают против подобных планов застройщика.