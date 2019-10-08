2019-10-08T11:15:56+03:00
Общество

Жители Академа доказали, что Берёзовая Роща — это лес

В Академическом прошла встреча местных жителей по вопросу сохранения Берёзовой рощи
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Жители района и активисты защищают деревья от вырубки с весны 2018 годаЖители района и активисты защищают деревья от вырубки с весны 2018 года
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Более 200 местных жителей собрались в Березовой роще Академического района, чтобы обсудить план по ее защите от вырубки. За пирогами и чаем активисты по сохранению леса поделились последними новостями.

Главной новостью стало наличие экспертизы, подтверждающей, что Берёзовая Роща является полноценным лесом. К такому заключению пришли эксперты УрО РАН, после обследования рощи.

- За прошедшее время проделана очень большая работа. Мы смогли провести экспертизу, что Роща – это лес, в котором растут взрослые деревья 43-70 лет. А не кусты, как нас пытались убедить, – рассказал один из организаторов, местный житель Павел Ковин.

На руках у активистов экспертное заключение, которое будет направлено во все профильные органы. Экспертизу уже передали полпреду Николаю Цуканову и в Администрацию города.

- Мы находимся в конструктивном диалоге с Администрацией Екатеринбурга, там понимают все наши опасения. Будем вместе искать как выйти из сложившейся ситуации, – добавила общественница Екатерина Сапрыкина.

В роще накрыли стол с пирогами и горячим чаем

В роще накрыли стол с пирогами и горячим чаем

Жители сняли в роще больше десятка посланий к Администрации города и застройщикам. Аргумент у них общий – роща нужна району, потому что это единственное место, куда можно выйти на прогулку с семьей детьми. Добираться до ЦПКиО или другой городской парк очень проблематично, когда у тебя пятеро детей или хотя бы двое.

- Мы делаем все это для того, чтобы наши дети знали, что такое настоящая природа, осенний лес. Не то, что во дворах, где кроме детской площадки мы ничего не видим, – прокомментировала свое присутствие на мероприятии многодетная мама.

- Мы гуляем здесь по 5-6 часов. У нашей дочки проблемы со здоровьем, и нам жизненно необходимо лечить бронхит именно свежим воздухом. А когда мы выходим на улицу, где шум, пыль дорог, то ни о каком здоровье не может быть речи – добавляет другая жительница района.

Маленькие жители района тоже выступают за рощу, здесь им нравится гораздо больше, чем на детской площадке

Маленькие жители района тоже выступают за рощу, здесь им нравится гораздо больше, чем на детской площадке

С весны 2018 года местные жители и активисты защищают десятки тысяч деревьев от вырубки. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», возглавляемый Валерием Ананьевым, планирует уничтожить почти 30 гектар леса. Защитники рощи выступают против подобных планов застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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