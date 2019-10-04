«Обезглавило рухнувшей балкой»: рассказываем о людях, погибших при взрыве на Сортировке

31 год назад в Екатеринбурге произошла одна из крупнейших железнодорожных катастроф в истории СССР. Посреди ночи на станции Свердловск-Сортировочная взорвались вагоны с взрывчаткой. В них было 40 тонн гексогена и 47 тонн тротила. Как впоследствии выяснило следствие, ЧП случилось из-за того, что состав с опасным грузом неожиданно покатился под уклон и врезался в поезд с углем, после чего уронил опору контактной сети.

Система защиты на подстанции обесточила провода, упавшие на вагоны. Поэтому в первое мгновение взрыва не последовало, но затем дежурный электромеханик, которая находилась за два километра от места крушения, начала действовать, согласно инструкции. Она не знала, что случилась авария, и провода лежат прямо на взрывчатке. Созвонившись с начальством, которое, кстати, тоже было ни сном, ни духом о ЧП, она вручную вернула напряжения в провода.

Рядом с местом взрыва находилась столовая, в которой также погибли два человека. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

В следующее мгновение небо над Свердловском из черного стало красным. Ударной волной раскололо около 40 домов. Кроме того, во многих районах города повыбивало стекла.

- В воронку от взрыва можно было спокойно положить пятиэтажный дом, - вспоминал Алексей Черных, в 1988 году работавший в сборочном цехе на Сортировке. - Колесная пара от вагона весом в полторы тонны улетела за километр.

Десятки людей тогда пострадали, однако погибли считанные единицы. Ранее мы писали о трех из них. 19-летняя Галина Тухватулина, 30-летний Олег Ефременко и 40-летний Анатолий Вахрушев находились в тележечном цеху неподалеку от места взрыва. Галина скончалась сразу, Олег через девять дней, не приходя в сознание, а Анатолий через 40 дней в больнице.

Погибшие при взрыве Галина Тухватулина и Олег Ефременко. Фото: из личного архива Сармана Нуриева

Однако они были не единственными, кто погиб из-за взрыва. По другую сторону от эпицентра находилась столовая. В ней в ночь на 4 октября 1988 года оставались три человека: сторож, женщина-повар и начальник отдела кадров. Прямо перед самой трагедией повариха попросила сторожа вынести на улицу мусор. Это его и спасло. Мужчину контузило, но он выжил. А вот саму женщину и начальника отдела кадров, задержавшегося на работе до ночи, завалило обломками. Они погибли.

Как удалось выяснить корреспондентам «Комсомолки», начальника отдела кадров звали Вадим Шульнер, и раньше он работал старшим оперуполномоченным в ОБХСС – отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности.

- Мы с ним в одном кабинете сидели, когда он еще в милиции работал. Я был опером, а он старшим опером, - вспоминает Виктор Жихарев. - Когда-то у него жена была, ребенок. Но он с супругой разошелся. А когда уволился из ОБХСС, я помог ему устроиться в эту столовую. Я ведь тогда сферу торговли обслуживал – столовые на вокзалах и прочее. В день перед взрывом я его видел в последний раз. На улице встретил в пять часов вечера, когда на рынок ехал. Мы с ним поздоровались. Он был в рубашке, в галстуке и кожаном плаще. Как раз шел на работу. А следующим утром я узнал, что он погиб. Его обезглавило рухнувшей балкой.

В воронку на месте взрыва легко поместился бы пятиэтажный дом, уверяют очевидцы. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

После взрыва советские власти стали в рекордные сроки восстанавливать Свердловск. Разрушенные железнодорожные пути, на месте которых образовалась гигантская воронка, проложили заново в считанные дни. Расколовшиеся дома сносили. Стройматериалы и стекло для восстановления устоявших домов снимали с проезжавших мимо Свердловска товарняков.

Всех, кто тогда остался без жилья, заселяли в новые дома микрорайона Синие Камни. Из-за этого пришлось сильно перетасовать очередь на квартиры, которая была в городе и семьи, которые уже готовились переехать из ветхого жилья, вынуждены были попрощаться со своей мечтой.

Сейчас на том, месте, где произошел взрыв на Сортировке, о самой трагедии практически ничто не напоминает, за исключением пары домов, стены которых до сих пор стянуты металлическими скобами – на всякий случай, чтобы не «гуляли».

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Ровно 30 лет назад, в 04.32 утра в северо-западной части Екатеринбурга прогремел мощный взрыв. Небо озарил огненный гриб. Ударная волна пронеслась по улицам, выбивая стекла и раскалывая дома. Сейсмологи по всей стране зафиксировали землетрясение мощностью в 8 баллов с эпицентром в Екатеринбурге. Жители города были уверены - американцы сбросили на них ядерную бомбу… И лишь когда рассвело, люди узнали, что на железнодорожной станции Свердловск-Сортировочная взорвались вагоны. В них было почти 47 тонн тротила и 40 тонн гексогена. (Подробнее)