Жителю Екатеринбурга, который из-за шутки с деньгами попал в тюрьму Таиланда, отказали в освобождении под залог

Долгожданный отпуск в Таиланде обернулся кошмаром для Вадима и Екатерины Веденяпиных. Семья прилетела на остров Самет вместе с трехлетним ребенком в начале прошлой недели. Днем парочка загорала у бассейна, а вечером супруги ходили по местным заведениям. А в выходные Вадим решил сходить в бар один - Екатерина нянчилась с ребенком в отеле. При себе у Вадима были местные баты и сувенирные доллары или как их называют – билеты банка приколов.

ШУТКА НЕ УДАЛАСЬ

- Мы приехали в Таиланд семьями. Наши детки постоянно просят денежки, и как раз для этого Вадим из России привез ненастоящие деньги. На них четко и ясно написано: «сувенирная продукция», - рассказывает супруга Вадима. - Дети часто играли ими в магазин, и поэтому мы эти деньги с собой таскали.

В баре Вадим расплатился сначала местными деньгами, но бармен увидев в кошельке русского доллары, решил так просто не отпускать «богатого клиента». Таец начал уговаривать Вадима остаться и, как это, бывает в Тайланде стал приглашать на разные шоу с участием девочек.

Вот такими деньгами играли дети. Фото: предоставлено друзьями героя публикации

- Вадим объяснил, что оставшиеся деньги – не настоящие, а всего лишь игрушки для ребенка, - продолжает Екатерина. – И даже шутки ради отдал администратору бара несколько банкнот. Те видимо не поняли, что деньги ненастоящие. Обрадовались, пригласили подвезти до гостиницы. А в итоге трое тайцев увезли мужа на другой конец пляжа и стали вымогать у него по тысяче бат на каждого. Он отказался, и тогда они вызвали полицию. Те быстро составили протокол и задержали Вадима.

Супруге Вадим позвонил уже из тюрьмы.

ГРОЗИТ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ

В панике Екатерина начала звонить друзьям и в российское консульство. Она до последнего надеялась, что сумеет доказать невиновность мужа и его отпустят, но, не тут-то было. Сейчас Вадиму грозит до десяти лет лишения свободы по законам Таиланда.

- Пока что объявлена сумма за адвоката – 150 тысяч бат (около 150 тысяч рублей – Прм. Ред.), - говорит Екатерина. – Изначально суд требовал 300 тысяч в качестве залога, но в последний момент с меня потребовали в два раза больше. Якобы, мужу присваивают еще одно преступление. Таких денег у нас нет. Я с ребенком вернусь домой 6 октября, и интересы мужа будет представлять юрист. Суд пройдет 12 октября.

Долгожданный отпуск обернулся кошмаром. Фото: предоставлено друзьями героя публикации

Следствие по делу Вадима Веденяпина может затянуться на два года. Сейчас его семья собирает деньги на оплату адвоката и просит оказать им всевозможную поддержку в Таиланде.

- Я всем очень признательна за поддержку, общими усилиями удалось собрать 150 тысяч рублей. Но Вадим по-прежнему в тюрьме. Информация меняется с космической скоростью, каждый раз в суде мне называют суммы, от которых волосы дыбом, - добавила Екатерина Веденяпина.

Дело Вадима держит на контроле и посольство РФ в Таиланде, но пока дипломаты не могут чем-то помочь туристу с Урала.

- Пока дело не закроют – выезд из страны ему будет запрещен. Даже освобождение из тюрьмы под залог не означает, что его оправдают или дело будет прекращено. Наш консульский отдел в курсе произошедшего и пытается выяснить подробности случившегося, - констатировали представители дипломатической миссии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Действовал глупо и необдуманно

- Наши соотечественники ведут себя слишком расслаблено отправляясь в отпуск по популярным направлениям, - считает исполнительный директор уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Большинство туристов не удосуживаются почитать памятки и узнать о том, что запрещено в стране. Таиланд – королевство и многие консервативные законы там не менялись десятилетиями. Родственники сделали правильно, что предали историю огласке и связались с дипломатической миссией. Но турист действовал глупо и необдуманно, когда показывал местным жителям игрушечные деньги. Такие ситуации должны послужить примером для наших отдыхающих. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.