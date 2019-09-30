«Ощущение, что там трупы животных»: екатеринбургские волонтеры вскрыли «черную» передержку с собаками

«Когда же это закончится?» - восклицают екатеринбургские волонтеры из фонда «Зоозащита». А все потому, что на днях они обнаружили очередную «черную» передержку, которая больше напоминала бараки.

Владельцами оказались двое мужчин, которые назвались Мичуринским питомником и принимали животных за любые деньги.

Фото: фонд "Зоозащита"

- Вся территория «питомника» перекопана, такое ощущение, что там трупы животных, - негодуют волонтеры. - Как человек может в здравом уме оставить там кошку или собаку? А ведь многие оставляли. Пока есть спрос, будет и предложение.

Зоозащитники наткнулись на объявление об этой передержке случайно, когда нужно было пристроить одного из уличных псов. Но, приехав туда, поняли, что такое место совершенно не годится для животных.

Многие животные жилы на улице на привязи. Фото: фонд "Зоозащита"

- В большинстве случаев люди, которые пристраивали питомцев, даже не видели этого места - один из хозяев передержки приезжал к ним и лично забирал кошку или собаку, - рассказала «Комсомолке» волонтер Карина.

Условия жизни были не подходящими для братьев меньших: во всем доме был жуткий холод - а многие животные гладкошерстные, некоторые жили прямо на улице и сидели на привязи.

Кажется, у этих малышей все на морде написано. Фото: фонд "Зоозащита"

- Сейчас мы вывезли пять собак и три кошки, одна из них в очень плохом состоянии. У нас осталось в питомнике еще шесть собак, которых нужно как-то забрать оттуда, - добавила Карина.

Фото: фонд "Зоозащита"

Вместе с тем, волонтеры уже написали заявление в полицию, в скором времени сотрудники правоохранительных органов должны будут приехать на место, чтобы зафиксировать условия жизни. О том, что грозит владельцам «черного» питомника, пока неизвестно.

Сейчас в вывозе нуждаются еще 6 собак. Фото: фонд "Зоозащита"

- Сейчас мы нашли передержки для шарпея, хаски и той-терьера. Для остальных собак найдено только временное место на неделю, - отметила Карина, добавив, что по территории питомника и около нее бегает еще очень много собак.

Фото: фонд "Зоозащита"

Сейчас волонтеры просят помощи в вывозе еще шести собак. Вывезти из можно по адресу: улица Косотурского, 5/5. Если вы хотите помочь, можно обратиться в фонд «Зоозащита».