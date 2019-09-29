«Там надо работать руками»: фотографа Дмитрия Лошагина планируют перевести в исправительный центр

Осужденного фотографа Дмитрия Лошагина планируют перевести в исправительный центр. Сейчас он отбывает наказание в ИК-10. О его намерениях сменить обстановку рассказал официальный представитель ГУФСИН Александр Левченко.

- Лошагин подал ходатайство об изменении наказания и переводе его для отбывания наказания на участок исправительного центра при КП-66, который находится в Старых Решетах, - отметил Левченко. - Материалы об этом направлены в суд.

Однако в исправительном центре под Старыми Решетами мест нет, поэтому Лошагина могут переправить в другую областьФото: Алексей БУЛАТОВ

Таким образом, решение остается за этой инстанцией. Однако есть вариант, что фотографа отправят на подобный участок далеко за пределы области.

- Лошагин действительно имеет право подавать такое ходатайство, однако у меня его перед собой сейчас нет. Могу только сказать, что на данный момент в нашем исправительном центре, который в Старых Решетах, мест нет, - объяснил пресс-секретарь. - Так что его могут перевести и за две тысячи километров. За последний год у нас открылось много таких центров.

На участке, расположенном в Старых Решетах, могут находиться всего 40 человек. Помещение исправительного центра очень похоже на колонию-поселение. Там немного места, комнаты в виде общежитий с двумя-четырьмя кроватями.

В исправительном центре нужно работать руками, и Лошагин больше чем подходит для этогоФото: Алексей БУЛАТОВ

Туда направляют только тех, кто способен работать и выполнять тяжелый труд. В основном, они занимаются уборкой дорог, сбором урожая, иногда даже строительством домов. Кстати, сам Лошагин более чем подходит для такой работы - отбывая наказание, он увлекся строительством храма.

Напомним, что Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам заключения за убийство своей супруги-модели Юлии Прокопьевой. Сейчас он находится в тюрьме уже четвертый год, в прошлом году он попросил перевести его в колонию-поселение и смягчить наказание, однако суд отказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Лошагин зарабатывает на фотографиях в колонии 100 тысяч рублей в месяц

Сокамерник гламурного фотографа, убившего жену-модель, рассказал «КП» о жизни скандального вдовца за решеткой: как Лошагин наладил в тюрьме свой бизнес и почему администрация колонии его боится (читать подробнее)

Дмитрий Лошагин в колонии: Здесь кормят, как бабушка в детстве: супчики сделаны с любовью

Жизнь скандального фотографа, которого признали виновным в убийстве жены, с приговором не закончилась. В тюрьме он заметно приободрился и даже вновь стал заниматься любимым делом – фотосъемкой [фото, видео] (читать подробнее)

Убийца жены-модели Дмитрий Лошагин в колонии сыграл в «Поле чудес»

В ожидании очередной апелляции скандальный фотограф развлекает себя интеллектуальными играми [видео] (читать подробнее)

В деле Дмитрия Лошагина появилось новое видео

Адвокат Александр Добровинский провел следственный эксперимент, мог ли фотограф с легкостью пронести труп весом 50 килограммов (читать подробнее)

Почему суд развернулся на 180 градусов в деле фотографа Лошагина?

«Комсомолка» разбирается, какие доказательства могли убедить судью Александру Евладову, что именно муж убил красавицу-модель (читать подробнее)