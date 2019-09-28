2019-09-28T20:32:35+03:00
Общество

Проверил лично: Владимир Соловьев не нашел в Екатеринбурге бесов

Телеведущий прогулялся по скверу у Драмтеатра
Лев ИСТОМИН
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Владимир Соловьев выполнил обещание и прогулялся по скверу. Фото: telegram-канал телеведущегоВладимир Соловьев выполнил обещание и прогулялся по скверу. Фото: telegram-канал телеведущего
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Известный журналист Владимир Соловьев 28 сентября, как и обещал в разговоре с корреспондентом “КП-Екатеринбург”, посетил уральскую столицу, прогулявшись по скверу у Драмтеатра.

В мае телеведущий заявил, что часть людей, защищавших зеленую зону от строительства храма Святой Екатерины, являются бесами.

- Это не я им определение дал. Это Федор Михайлович Достоевский назвал таких бесами в 19 веке, - рассказал Владимир Рудольфович в разговоре к “Комсомолкой”.

В Екатеринбурге телеведущий бывает регулярно. Фото: telegram-канал Владимира Соловьева

В Екатеринбурге телеведущий бывает регулярно. Фото: telegram-канал Владимира Соловьева

Сегодня Соловьев поделился своими впечатлениями от прогулки по Екатеринбургу.

- Бесов не нашел. Значит разогнал, - в шутливой форме заявил журналист.

Отметим, что “скверная история” должна окончательно закончиться в уральской столице после 13 октября. Именно в этот день в жители Екатеринбурга проголосуют за место, где лучше всего будет построить новый храм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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