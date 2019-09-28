2019-09-28T19:43:37+03:00
Происшествия

Экстренное обращение: непогода в Екатеринбурге угрожает автомобилистам

Экстренное обращение: непогода в Екатеринбурге угрожает автомобилистам
Лев ИСТОМИН
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Гололед может спровоцировать ДТП. Фото: группа ВК "Это Ростов-на-ДонуГололед может спровоцировать ДТП. Фото: группа ВК "Это Ростов-на-Дону
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Холодная погода в Екатеринбурге 28 и 29 сентября может спровоцировать всплеск аварий на дорогах из-за наледи. В связи с этим руководство ГИБДД города обратилось к автомобилистам с экстренным предупреждением.

- Из-за обильного выпадения осадков возможны затруднения в движении транспортных средств и резкий всплеск аварийности. Изменения температурного режима и выпадение осадков могут спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничить видимость в движении, - рассказывает в отделе пропаганда ГИБДД по Екатеринбургу.

Специалисты просят водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также нужно избегать опасных маневров, не выезжать на встречную полосу.

Пешеходам также стоит быть внимательнее, дожидаться полной остановки транспорта на перекрестках, по возможности надевать одежду со светоотражающими элементами.

Отметим, что с понедельника в Екатеринбурге и Свердловской области значительно потеплеет. К следующим выходным столбики термометров достигнут отметки в +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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