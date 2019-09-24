2019-09-24T13:45:10+03:00
Происшествия

Одного из братьев, которых в Реже сбила иномарка, вертолетом доставили в Екатеринбург

Сейчас мальчик находится в коме
Мария Трапезникова
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Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД по Свердловской области
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Одного из братьев, который накануне в Реже сбила иномарка, вертолетом доставили в ДГКБ №9 в Екатеринбург. 14-летний подросток сейчас находится в коме, у него множественные травмы головы, в том числе перелом основания черепа, ушиб легких и травма живота.

- 14-летний мальчик после ДТП с тяжелыми травмами из Режа эвакуирован авиамедицинской бригадой в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Как заявили врачи, транспортировка прошла без ухудшения состояния здоровья ребенка, - рассказал о состоянии ребенка пресс-секретарь министерства здравоохранения Константин Шестаков у себя в Facebook.

Во время столкновения с "Нивой" иномарку отбросило на переходящих перекресток подростков. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Во время столкновения с "Нивой" иномарку отбросило на переходящих перекресток подростков. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Его брату повезло чуть больше: у него закрытая черепно-мозговая травма, перелом ноги и сотрясение мозга. Он в сознании, в больнице Режа.

Несчастный случай произошел вчера вечером. После включения зеленого сигнала светофора на перекресте, «Нива» не уступила проезд Hyundai, в результате чего произошло столкновение. И тогда иномарку отбросило на переходивших перекресток братьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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