2019-09-24T06:59:58+03:00
Происшествия

Летела на большой скорости: в Реже иномарка сбила двух братьев, один из них в коме

Мальчики были срочно доставлены в больницу тяжелыми травмами, делом занялся СКР
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Сплетни город Реж" во "ВКонтакте"Фото: сообщество "Сплетни город Реж" во "ВКонтакте"
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В Реже вчера вечером, 23 сентября, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу два пешехода-подростка. Делом занялся режевской СКР. Инцидент произошел в 17:40 на перекрестке улиц Свердлова – Зеленая.

- В ДТП участвовали сразу два автомобиля – «Нива» и Hyundai. Во время столкновения, одна из машин наехала на двух братьев 14 и 15 лет, которые проходили мимо, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- При включении зеленого сигнала светофора водитель «Нивы» не дал иномарке закончить проезд перекрестка. После столкновения иномарку отбросило на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В результате этого мальчики получили травмы разной степени тяжести: 15-летнему подростку диагностировали многочисленные травмы головы, в том числе перелом основания черепа, а также ушиб легкий и травма живота. Мальчик сейчас в коме.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Его брату повезло больше: врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ноги, многочисленные ссадины и ушибы. Обоих срочно госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Следователи сейчас выясняют точные причины несчастного случая – опрашивают очевидцев и проводят ряд экспертиз. Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям и пешеходам (особенно несовершеннолетним) о необходимости соблюдения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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