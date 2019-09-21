Капитан «Автомобилиста» стал самым результативным бомбардиром-легионером в истории КХЛ

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус установил уникальный рекорд результативности. Канадец стал самым «полезным» бомбардиром-легионером за всю историю КХЛ. Сейчас на счету Доуса 461 очко – он занимает пятое место в общем топе хоккеистов.

На счету Доуса 461 очко в общем топе игроков. Фото: КХЛ

Кроме этого нападающий идет третьим в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша: на его счету пять шайб и шесть результативных передач. Второе место также осталось за игроком екатеринбургской команды – Бруксом Мэйсеком. У него шесть голов и пять передач. На первом месте пока идет триумфатор последней олимпиады Кирилл Капризов из ЦСКА с 12 очками.

Стоит отметить, что Доус перешел в «Автомобилист» в прошлом сезоне, контракт рассчитан на два года. До этого бомбардир семь лет отыграл за «Барыс».