2019-09-13T17:28:21+03:00
Звезды

В «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» устроят «Киножор»

Киномарафон пройдет в кинотеатрах 14 и 15 сентября
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Для любителей попкорна в кинотеатре приготовили особые предложенияДля любителей попкорна в кинотеатре приготовили особые предложенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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14 и 15 сентября в кинотеатрах «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» можно смотреть кино на самых больших экранах Екатеринбурга за 129 рублей в ATMOS, 3D и 2D. Ужасы или комедии? Драма или семейное кино? Вы можете посмотреть их все! Устройте киномарафон на два дня с утра и до вечера, уютно устроившись в мягких креслах и наслаждаясь попкорном.

Для любителей попкорна в кинотеатре приготовили особые предложения: пополнить стакан попокорна можно от 50 рублей, а если рассказать про «Киножор» в соцсетях, то можно получить бесплатный попкорн в подарок. Помимо марафона кино для гостей приготовили конкурсы, призы и интерактивные зоны, чтобы им было не скучно ждать следующий сеанс

14 сентября в развлекательную программу войдут:

- Детективные расследования и безумные головоломки от викторины «Включи логику» и VR для тех, кто жить не может без таинственных сюжетов.

- Зона ужасов с заданиями от крупнейшей квест-сети Урала «Авантюра» и опасное путешествие с легендарным Паспарту в Форт Боярд.

Фото: предоставлено компанией

Фото: предоставлено компанией

- Зона мелодрамы для любителей романтики с бесплатным мороженым от Хладокомбината №3 и сладкой ватой.

- Шарж у художника в зоне комедии и головокружительная фотозона «Little Planet».

15 сентября зоны ужасов, комедий и детективов всё так же будут ждать любителей кино. А для самых юных зрителей и поклонников семейного кино приготовили интерактивные зоны с огромными Angry Birds, красочным аквагримом, сладкой ватой и мороженым.

VIP-залы не участвуют в акции «Киножор», но при покупке билета в VIP залы - стакан с «Pepsi», «Mirinda» или «7up» на разлив в подарок.

Планируйте свои выходные с «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема». Продажа билетов на фильмы 14 и 15 сентября на кассах кинотеатров за наличный и безналичный расчет по цене 129 рублей.

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