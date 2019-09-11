Наезжал на королеву красоты и вымогал деньги за металл: чем известен уральский экс-чиновник, пойманный в Туапсе

Свердловский ГУФСИН 11 сентября задержал Юрия Савина – бывшего вице-мэра Первоуральска. Его задержали в Краснодарском крае - в Туапсе. Экс-чиновник попался из-за того, что громко слушал музыку.

В 2018 году, находясь под подпиской о невыезде, Савин не явился на приговор в суд. Там Юрия Савина и его подельников судили за то, что они вымогали у местного бизнесмена 9 миллионов рублей. Также потерпевшего заставляли отказаться от ряда имущественных исков. Общая сумма, которую вымогали у потерпевшего, по данным ГУФСИН, составила около 22 миллионов рублей.

Юрия Савина заочно приговорили к семи годам колонии и объявили в федеральный розыск. Но широкую известность он получил задолго до этого случая.

В день ареста Юрия Савина мы решили вспомнить, чем известен бывший вице-мэр Первоуральска, а также рассказать о деталях вымогательства из-за которого он подался в бега.

Юрий Савин «прославился» еще в 2008 году. Тогда он работал в должности вице-мэра Первоуральска, отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство.

Он встретил на улице свою 22-летнюю знакомую Юлию Варахову и стал пытаться силой затащить ее в свой внедорожник. Девушка была финалисткой конкурса красоты Первоуральска. Вице-мэр влюбился в красавицу и начал за ней ухаживать сразу после развода с женой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="318" height="240" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/731508" frameborder="0"></iframe> Бывший зам.главы Первоуральска таранит машину финалистки конкурса красоты.Алексей БУЛАТОВ

Девушке удалось вырваться, она позвонила другу, который тут же примчался на своей «восьмерке», чтобы забрать Юлию. Но, когда Варахову оказалась в машине, вице-мэр на своем черном джипе несколько раз протаранил легковушку, а потом, не дожидаясь сотрудников Госавоинспекции, покинул место ДТП.

После того инцидента «Комсомолке» удалось дозвониться до Савина. Он заявил, что ему не знакомы люди, сидевшие в «восьмерке».

- Раздули из мухи слона, честное слово! - заявил тогда Юрий Валерьевич. - Я просто попал в аварию. Хотел объехать эту «восьмерку», соскользнула нога с педали, и я немного задел машину.

Также Савин опроверг слова свидетелей инцидента, говоривших о том, что в момент ДТП он был пьян.

Эпизод с вымогательством, который заставил Юрия Савина пуститься в бега, произошел в 2015 году. Тогда он уже не являлся чиновником, зато был депутатом местной думы.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Первоуральском городском суде, инциденту с вымогательством предшествовала коммерческая сделка, произошедшая в марте 2015 года. Фирма «Нефтегазстрой», где работал приятель Савина по фамилии Мальчиков, заключила с компанией «Металлинвест» договор на поставку металлоконструкций на общую сумму 12 млн 660 тысяч. В апреле этого же года «Металлинвест» поставил товар на сумму чуть более 4 млн. Однако оплату «Нефтегазстрой» произвёл лишь частично. После этого «Металлинвест» через арбитражный суд взыскал с «Нефтегазстрой» почти пять миллионов рублей.

Согласно тексту приговору Первоуральского городского суда, в августе 2015 года Савин и пятеро его приятелей распивали спиртное. В этот момент у них созрел план заставить руководителя фирмы «Металлинвест» Александра Базанова вернуть деньги, которые он взыскал через арбитраж.

Нетрезвая компания ворвалась в офис компании «Металлинвест». Подельники стали заставлять Александра Базанова написать долговую расписку на сумму 9 миллионов рублей. Бизнесмен отказался, тогда на Базанова посыпались угрозы, сопровождавшиеся избиением. После этого бизнесмен начал опасаться за свою жизнь.

- Потерпевший принял на себя несуществующие в действительности обязательства имущественного характера в сумме 9 000 000 рублей, - говорится в документах Первоуральского городского суда.

Подельники Савина получили сроки от 5,5 до 7,5 лет. Самого Юрия Савина также признали виновным по части три статьи 163 УК РФ (вымогательство).

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