Поймали из-за громкой музыки: в Краснодарском крае задержали бывшего вице-мэра Первоуральска, объявленного в розыск

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-11T14:45:56+03:00

Юрий Савин "прославился" после того, как из ревности протаранил машину, где сидела его девушка

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В Краснодарском крае сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области задержали бывшего заместителя мэра Первоуральска Юрия Савина.

В 2018 году Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил Савина к семи годам лишения свободы за то, что он в составе организованной группы вымогал 22 миллиона рублей у местного предпринимателя. Юрия Савина приговорили к семи годам колонии строго режима. Однако, находясь под подпиской о невыезде, на суд он не явился, за что и был объявлен в федеральный розыск.

Широкую известность бывший заместитель мэра получил после того, как в 2008 году на своём внедорожнике протаранил «восьмёрку», в которой находилась его 22-летняя возлюбленная. По словам девушки, на этот поступок Савин пошел из-за ревности.

Как рассказали в свердловском ГУФСИН, Савина задержали 11 сентября в Туапсинском районе Краснодарского края.

- Соседи пожаловались в полицию на громкую музыку из одного из домов. При задержании С. представился сотрудникам полиции своим настоящим именем, однако предъявил документы на другое имя, - уточнили в свердловском ГУФСИН.

В настоящее время Савин находится в изоляторе в Краснодарском крае. Вскоре его этапируют в Свердловскую область. Срок наказания будет исчисляться с момента заключения под стражу, добавили в ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU