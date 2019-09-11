2019-09-11T14:45:56+03:00
Происшествия

Поймали из-за громкой музыки: в Краснодарском крае задержали бывшего вице-мэра Первоуральска, объявленного в розыск

Юрий Савин "прославился" после того, как из ревности протаранил машину, где сидела его девушка
Поделиться:
В 2018 году Первоуральский городской суд приговорил Савина к семи годам колонии. Фото: соцсетиВ 2018 году Первоуральский городской суд приговорил Савина к семи годам колонии. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области задержали бывшего заместителя мэра Первоуральска Юрия Савина.

В 2018 году Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил Савина к семи годам лишения свободы за то, что он в составе организованной группы вымогал 22 миллиона рублей у местного предпринимателя. Юрия Савина приговорили к семи годам колонии строго режима. Однако, находясь под подпиской о невыезде, на суд он не явился, за что и был объявлен в федеральный розыск.

Широкую известность бывший заместитель мэра получил после того, как в 2008 году на своём внедорожнике протаранил «восьмёрку», в которой находилась его 22-летняя возлюбленная. По словам девушки, на этот поступок Савин пошел из-за ревности.

Как рассказали в свердловском ГУФСИН, Савина задержали 11 сентября в Туапсинском районе Краснодарского края.

- Соседи пожаловались в полицию на громкую музыку из одного из домов. При задержании С. представился сотрудникам полиции своим настоящим именем, однако предъявил документы на другое имя, - уточнили в свердловском ГУФСИН.

В настоящее время Савин находится в изоляторе в Краснодарском крае. Вскоре его этапируют в Свердловскую область. Срок наказания будет исчисляться с момента заключения под стражу, добавили в ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Когда нежность через край»: сын экс-мэра Чернецкого выпустил романтический клип
«Хочешь гладкие ляжки?»: уральский бизнесмен будет торговать кремом «Горижопа»
«Им не место в нашем заведении»: в караоке-баре Екатеринбурга запретили песни Тимати и Гуфа
Выглядит жутковато: в интернете обсуждают изображение уральских пилотов-героев, нарисованное на фасаде дома в Сургуте
«Лучше черную стену оставить»: в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге стерли «Правду»
С чаем и историями: Музей истории Екатеринбурга зовет горожан на «длинный стол»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
«Не первое их достижение»: на Урале группа подростков украла иномарку
Обворожительные брюнетки: Мисс Екатеринбург заявила о сходстве с Меган Фокс
Очень разозлились: на Урале два парня до смерти избили товарища
«Была зеленого цвета и плохо пахла»: в Екатеринбурге уничтожили 2 тонны говядины
Решил отомстить: в Екатеринбурге пассажир покусал водителя троллейбуса за палец
Прострелили шины: на Урале сотрудники ГИБДД остановили «убегающую» Matiz с помощью оружия
«Въехала в него сзади»: на Урале «Газель» врезалась в автобус с пассажирами
На Урале мужчина забил до смерти любовницу веником из-за масла
Угрожали ножом и забирали телефоны: в Екатеринбурге задержали студентов, нападавших на таксистов
Со стрижкой каре: на Урале уже неделю ищут 26-летнюю девушку
Екатеринбуржцев начнут подключать к теплу уже с 16 сентября
«Машина просто всмятку»: в Екатеринбурге на Уралмаше легковушка врезалась в дерево, два человека в больнице
Росимущество обязали восстановить бомбоубежище в одном из подвалов Екатеринбурга
На ремонт Свердловской ТЭЦ уйдет 25 миллионов