В Свердловской области назначили нового начальника главка МВД

В Свердловской области, наконец-то, назначен новый начальник полицейского главка МВД. Им стал глава астраханского УМВД генерал-майор Александр Мешков. Источник подтвердил корреспонденту «Комсомолки» этот факт.

Достойную замену не могли найти около года. Напомним, что именно тогда, в октябре прошлого года, с места ушел генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин – его перевели в Воронеж.

Александр Андреевич Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Он окончил Каунасскую специальную среднюю школу полиции МВД СССР, а затем – Киевскую высшую школу МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

Фото: официальный сайт УМВД по Астраханской области

Работу в органах внутренних дел Мешков начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел Конаковского горрайисполкома УВД Калинского облисполкома (Тверская область). С 2000 года служил в должности замначальника отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска УВД Тверской области. С июня 2009 года возглавлял УМВД России по Твери.

3 ноября 2016 года полковник полиции Александр Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области – начальника полиции. Указом Президента РФ № 457 от 3.10.2017 г. назначен начальником Управления МВД России по Астраханской области.