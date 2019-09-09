2019-09-09T08:41:36+03:00
Общество

В Свердловской области назначили нового начальника главка МВД

Достойную замену не могли найти около года
Мария Трапезникова
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Фото: официальный сайт УМВД по Астраханской областиФото: официальный сайт УМВД по Астраханской области
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В Свердловской области, наконец-то, назначен новый начальник полицейского главка МВД. Им стал глава астраханского УМВД генерал-майор Александр Мешков. Источник подтвердил корреспонденту «Комсомолки» этот факт.

Достойную замену не могли найти около года. Напомним, что именно тогда, в октябре прошлого года, с места ушел генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин – его перевели в Воронеж.

Александр Андреевич Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Он окончил Каунасскую специальную среднюю школу полиции МВД СССР, а затем – Киевскую высшую школу МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

Фото: официальный сайт УМВД по Астраханской области

Фото: официальный сайт УМВД по Астраханской области

Работу в органах внутренних дел Мешков начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел Конаковского горрайисполкома УВД Калинского облисполкома (Тверская область). С 2000 года служил в должности замначальника отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска УВД Тверской области. С июня 2009 года возглавлял УМВД России по Твери.

3 ноября 2016 года полковник полиции Александр Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области – начальника полиции. Указом Президента РФ № 457 от 3.10.2017 г. назначен начальником Управления МВД России по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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