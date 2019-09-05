Власти Екатеринбурга контролируют ремонт объектов улично-дорожной сети

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в четверг, 5 сентября 2019 года, провёл традиционный объезд ремонтируемых объектов улично-дорожной сети.

Вместе с ним отправились и журналисты – на объезд были приглашены представители городских средств массовой информации.

В ходе поездки Алексей Бубнов проконтролировал ремонт дорог в пяти районах уральской столицы – Октябрьском, Кировском Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Ленинском. Заместитель Главы Екатеринбурга проинспектировал, как идут работы на проспекте Ленина, улицах Учителей, Турбинной, Таганской и Малышева, а также на Макаровском мосту.

На большинстве объектов дорожные строители завершают правку или замену бордюрного камня вдоль проезжей части, укладку тротуарной плитки, фрезерование старого дорожного полотна и замену изношенного асфальтового покрытия на свежее. После окончания работ эксперты проведут советующие лабораторные исследования качества благоустройства.

Отдельного внимания заслуживает Макаровский мост, где идёт обустройство трамвайных путей с применением совершенно новых для уральской столицы технологий.

В частности, заместитель директора по производству ООО «ГУДСР» Алексей Павловский рассказал журналистам, что специалисты предприятия используют бесшовную сварку рельс и специальную резину, поглощающую шум от движения транспорта.

«Каждый рельс помещается в резину, чтобы она поглощала шум и вибрацию. Здесь применена бесшовная сварка, поэтому отсутствуют соединительные стыки, благодаря чему исключена ударная нагрузка. Кроме того, мы используем особый бетон, подразумевающий безремонтную эксплуатацию объекта в течение 50-ти лет.

Мост – это конструкция, которая подвергается постоянным колебаниям. Мы закрываем движение автотранспорта для того, чтобы исключить вибрации на время работ, чтобы в бетоне не образовывались микротрещины. Планируется, что тестовое движение трамваев будет запущено 14 октября», – пояснил Алексей Павловский.

А по словам Алексея Бубнова, в текущем году запланирован ремонт более 200 тысяч квадратных метров тротуаров во всех районах мегаполиса.

«Итоговые результаты масштабного благоустройства в городе подведём, когда появятся результаты лабораторного контроля, – отметил заместитель Главы Екатеринбурга. – В настоящий момент мы находимся на завершающей фазе ремонта объектов улично-дорожной сети. Окончательные сроки по ряду контрактов заканчиваются в конце сентября. В целом подрядчики выполняют свои обязательства, некоторые незначительные замечания есть, но они будут устранены. Напомню, что общая сумма финансирования проводимых работ из бюджетов различных уровней – более 1,5 миллиарда рублей».

Остаётся добавить, что процесс дорожного ремонта находится на постоянном контроле специалистов Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга. В еженедельном режиме руководители и специалисты профильных муниципальных структур посещают ремонтируемые дорожные участки, чтобы работы были выполнены качественно и в положенный срок.

Ознакомиться с полным списком объектов ремонта улично-дорожной сети можно в специальном разделе на Официальном портале Екатеринбурга.