2019-09-06T13:10:49+03:00
Происшествия

На Урале росгвардеец, переодевшись в гражданскую одежду, выследил грабителя

Дмитрий Язов проследил за рецидивистом и вызвал подмогу [видео]
Олег Галимов
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В июне 2017 года Дмитрий Язов принимал участие поисково-спасательной операции по розыску пропавшего в лесу четырехлетнего Димы Пескова. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской обалстиВ июне 2017 года Дмитрий Язов принимал участие поисково-спасательной операции по розыску пропавшего в лесу четырехлетнего Димы Пескова. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской обалсти
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В Асбесете сотрудник Росгвардии проявил смекалку, чтобы задержать опасного преступника. Накануне поступило сообщение о вооруженном ограблении салона сотовой связи: мужчина с ножом напал на продавца-консультанта.

- Следуя инструкции, дежурный передал данную информацию экипажам групп задержаний, а также ответственному офицеру отдела вневедомственной охраны старшему лейтенанту Дмитрию Язову. Командир роты Дмитрий Язов принял решение переодеться в гражданскую одежду и подключиться к поискам злоумышленника. Включив все свое внимание, росгвардеец отправился по дворовым улицам, параллельным той, на которой было совершено преступление, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

В Асбесте росгвардеец выследил грабителя, переодевшись в гражданскую одежду.

Проследовав за преступником по дворам, Дмитрий Язов вызвал подкрепление. Спустя считанные минуты подозреваемый был задержан, им оказался ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления местный житель.

Стоит отметить, что в июне 2017 года Дмитрий Язов принимал участие поисково-спасательной операции по розыску пропавшего в лесу четырехлетнего Димы Пескова. Именно он все пять дней поиска, находясь в отпуске, обеспечивал радиосвязь спасателям, волонтерам, сотрудникам СК, МВД, МЧС и Росгвардии.

После того, как мальчик был спасен, Язов стал номинантом Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества» и был награжден ведомственной медалью МЧС «За содружество во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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