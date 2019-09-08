Отказался проходить тест на опьянение: на севере Урала водитель Audi насмерть сбил пешехода

На севере Свердловской области выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб пешеход. По данным регионального управления ГИБДД, на 1 км дороги г. Североуральск - п. Крутой Лог 36-летний водитель легковушки Audi сбил мужчину, двигающегося вдоль обочины навстречу потоку машин. От полученных травм пешеход скончался на месте.

После наезда машина вылетела в кювет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что стаж вождения мужчины, управлявшего иномаркой, составляет 6 лет, также установлена личность погибшего, это местный житель 1965 года рождения, - сообщили в ведомстве. - Уже известно, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

Проходить освидетельствование на алкоголь виновник аварии отказался, кроме этого в салоне иномарки нашли бутылку спиртного.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция напоминает, что при движении в тёмное время суток пешеходы должны иметь на одежде световозвращающие элементы, с помощью которых обеспечить свою видимость для водителей транспортных средств, - добавили в ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

О фактах нахождения за рулем нетрезвых водителей необходимо сообщать в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области по телефону +7 (343) 269-77-00.