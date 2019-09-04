«Мечтаю умереть в школе»: массовое убийство школьников на Урале готовили два брата

Похоже, история Керченского стрелка не дает покоя современным школьникам. Тогда 18-летний студент колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение, вооружившись самодельным ружьем. Погибли 21 человек. Среди них студенты и педагоги… По одной из версий Росляков подражал американским школьникам, которые устроили кровавую расправу в школе «Колумбайн» в США.

Этой же историей вдохновились и двое братьев из небольшого городка Кушва, в 190 километрах от Екатеринбурга. Ребята планировали напасть на школу № 1 и расправится с ненавистными одноклассниками.

ТИХОНИ С ПИСТОЛЕТОМ ЗА ПАЗУХОЙ

Алексей Юдин и Максим Ермаков (имена подростков изменены – прим.ред.) двоюродные братья. Одногодки - обоим по 16 лет. Оба из нормальных, обеспеченных семей, где есть и мама, и папа. Первый учился в школе № 1 в Кушве, второй – решил после восьмого класса пойти учиться в ближайший техникум, находящийся в соседнем поселке Баранчинский. Среди одноклассников ребята не пользовались особой популярностью и были в числе тихонь.

- Он самый обычный парень, учится на тройки и четверки. Зимой он что-то с одноклассником не поделил и тот его сильно избил. Наверное, в тот день он и обиделся на весь мир, затаил обиду, - рассказывает «КП» ученик школы № 1 Кушвы.

При этом Леша уже давно был безответно влюблен в одноклассницу Кристину. Девочка поддерживала с ним общение, но встречалась с другим.

Впервые о своих планах расстрелять одноклассников Алексей рассказал в апреле этого года

- Мечтаю умереть в школе, - писал Алексей. – А перед этим зайти туда, и устроить бойню, как это было в «Колумбайне». Мы с братом давно думаем об этом. У него уже есть гладкоствольное ружье, а у меня травматический пистолет, но скоро будет и охотничий карабин. Разгрузка (кобура) уже есть, осталось только Максу бронежилет заказать, и мы будем готовы.Именно ей он в первую очередь рассказал о своих планах расстрелять сверстников и учителей. Первые тревожные сообщения стали поступать еще весной, но тогда все были уверены – парень просто хочет привлечь внимание.

ВОКРУГ СТОЛЬКО БОЛИ И ГРУСТИ

Летние каникулы стали финишной прямой для последних приготовлений к нападению. Когда по почте из китайского интернет-магазина пришел второй бронежилет, встал вопрос о взрывчатке. Достать ее оказалось сложнее, чем думали парни. Поиски продавца велись в группах «ВКонтакте» для анархистов и любителей оружия. Их интересовало все, что можно незаметно пронести: гранаты, тротиловые шашки, динамит.

Школа № 1 расположена в самом центре Кушвы. Фото: Google maps

Не забывали братья и тактической составляющей – последние несколько месяцев они регулярно ходили в тир, где отрабатывали навыки стрельбы. А незадолго до конца каникул Алексей съездил в гости к своему дяде в Челябинскую область. Именно у него он «одолжил» АК-74, с которым и хотел прийти в школу 10 сентября. Эту дату Алексей даже выцарапал на парте в одном из классов.

- Столько боли, столько грусти. Чем дальше – тем хуже. Скорее бы это все закончилось. Сейчас я понимаю, что не просто так пять лет увлекаюсь стрельбой. Все это время я готовился к этому. Совсем скоро я поеду в Магнитогорск к родственникам и возьму ненадолго автомат Калашникова. С ним будет проще убивать, - писал возлюбленной Алексей.

- Леша, ты вообще в своем уме?! Что ты несешь?! Ты же не только сам погибнешь, но и других убьешь и покалечишь! – ответила Кристина.

На подготовку к кровавой бойне у братьев было все лето

10.09.2019 «КОЛУМБАЙН»

- Не беспокойся, все спланировано, - успокаивал подругу Юдин. – У меня еще оперативные наушники есть, тактические перчатки, сумка для гранат. Я буду готов к труду и обороне (смеется). Мне бы только дожить до 10 сентября, а то боюсь, что покончу с собой раньше и не увижу, как все они умирают.

Многочисленные сообщения на форумах «любителей пострелять» о готовности купить взрывчатку не прошли мимо силовых структур. Уже к концу августа оперативники знали обо всех планах братьев. Медлить было нельзя, Алексей и Максим могли в любой момент перенести нападение на более ранний срок.

Задержали ребят сразу после уроков 2 сентября. Для этого из Екатеринбурга в глубинку приезжали следователи СКР и оперативники свердловского главка МВД из подразделения по борьбе с экстремизмом.

- Утром 3 сентября вместо первого урока поставили классный час, пришли следователи и рассказали нам, что на школу планировалось вооруженное нападение, - рассказывает один из однокашников Юдина. – Что якобы парни на допросе во всем признались и им уже предъявили обвинение по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц». Думаю, это было показательное выступление, вдруг кто-то хотел пойти по их стопам. Кстати, в тот же день на его парте мы заметили надпись «10.09.2019 «Колумбайн». Но даже сейчас мало кто верит, что он смог бы на такое пойти.

Эту надпись Алексей оставил на парте в день, когда его задержали силовики. Фото: предоставлено учениками школы № 1

Официальные представители МВД, ФСБ и Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев. До конца следствия братья будут учиться на дому.

Многие думают, что братья бы так и не решились на захват школы

- У нас большая проблема с агрессивностью общества в целом, а у детей и подростков уровень агрессии просто зашкаливает, - считает Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. – Я не случайно сказал про детей – не так давно был случай, когда 9-летний мальчик и 6-летняя девочка опоили отчима и изрезали его ножами. В случае с подростками ситуация еще сложнее. В их возрасте идет серьезная перестройка всего организма, каждая мелочь воспринимается как трагедия всей жизни, а бушующие гормоны часто затмевают голос разума. Поэтому спусковым крючком может послужить любой конфликт с учителем или сверстниками. Если эту агрессию подросток выплескивает на себя, то дело может закончиться самоубийством, а если на других – такими массовыми убийствами, как, например, в Перми или Керчи.КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

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