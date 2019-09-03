2019-09-03T14:40:04+03:00
Происшествия

Готовили теракт в годовщину Беслана: на Урале предотвратили массовое убийство в школе и техникуме

ровавую бойню планировали двое 16-летних парней, они уже арестованы
Олег Галимов
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Подростки досконально изучали историю движения «Колумбайн»Подростки досконально изучали историю движения «Колумбайн»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале сотрудники ФСБ и Следственного комитета предотвратили массовый теракт в городе Кушва (190 км к северу от Екатеринбурга – прим.ред.). Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, двое 16-летних подростков планировали взрыв в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.

Эту информацию подтвердили и учащиеся.

- Сегодня утром вместо первого урока был классный час, - рассказывает один из учеников. – Пришел мужчина из органов, рассказал, что сегодня нашу школу хотели взорвать. Ребята состояли в экстремистских сообществах и пытались купить по Сети взрывчатку. Их уже арестовали, возбуждено уголовное дело.

Источник в силовых структурах уточнил, что подростки досконально изучали историю движения «Колумбайн». В пресс-службах УФСБ и СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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