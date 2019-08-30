Исповедь вебкам-модели: «Наша работа – это не проституция, а легкий заработок»

«В обществе до сих пор бытует стереотип о том, что профессия вебкам – модели сравнима с проституцией, но я смело могу сказать, что это абсолютно разные отрасли»… Так рассуждают девушки, которые готовы за деньги показывать интим на камеру. Если точнее, то модели общаются со своими клиентами (мемберами) в онлайн видео-чате. Внешность и возраст девушек (а бывает и парней) не столь важны, как раскрепощенность и умение держать себя на камере. Как правило, работают вебкам-модели в специально-оборудованной студии…

«Комсомолка» публикует откровения двух 18-летних вебкам-моделей, которые рассказывают, как устроен этот бизнес. Назовем их Марина и Олеся.

Как правило девушки работают в студии. Фото: Instagram

МАРИНА: «ЭТО БЫЛИ ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»

Когда я ушла из родительского дома, мне было 18 лет. Я жила со своим парнем, подругой и ее молодым человеком в двушке. На тот момент я бросила колледж и нигде не работала. Вскоре ситуация с деньгами стала критической, и мы с подругой пошли на вебкам, о котором нам рассказала знакомая из колледжа.

Когда я первый раз пришла в студию, меня посадили в комнату в подвале, довольно уютную. Попросили не волноваться, быть открытой и доброй, сказали, что все остальное сделает за меня моя внешность. Я начала танцевать перед камерой, чтобы к общему чату присоединялись люди и знакомились со мной. Один мужчина взял меня в приват (личный чат – Прим. Ред.) и сказал: «Тебе не нужно сейчас раздеваться или делать то, чего ты не хочешь. Я просто хочу дать тебе напутствие. Мир вебкама не такой добрый, какой может показаться на первый взгляд, но если ты сильная духом и умеешь пользоваться своей красотой, то ты быстро освоишься и будешь получать много денег». Этот человек стал моим первым постоянным клиентом, с которым мы могли болтать часами.

Если честно, я удивилась тому, но работа мне понравилась: мемберы (клиенты) бесконечно делали комплименты, говорили, как они меня обожают. Это не могло не отразиться на моей самооценке. Раньше я очень стеснялась своего тела. С детства на нем появлялись пигментные пятна, а в подростковом возрасте я узнала, что у меня витилиго (нарушение пигментации кожи – прим. Ред.). Некоторые клиенты восхищались моей болезнью и просили меня показать пятна, говоря, что это безумно красиво.

Это фото веб-моделей одно из самых невинных.

Я работала на одной из самых популярных студий в городе. График у нас был свободный. Но были определенные правила. Если модель работает 5 смен в неделю, то её поощряют различными бонусами: подарочный сертификат в солярий, в кафе или скидка на что-то. Но были и штрафы за опоздание, не выход на смену, курение в комнате, не соблюдение гигиены – их выписывали в долларах, от 20 и выше. Зарплата была всегда разная. За минуту привата клиент платит 2 доллара, студия забирает у меня 50% от заработка. В месяц у меня выходило примерно 80 – 100 тысяч рублей. Я могла бы зарабатывать и больше, но для этого нужно было бы работать на дому и иметь хорошее оборудование.

Люди, посещающие сайт, разные. Мне доводилось видеть мужчин, которые заходили просто утолить свое животное желание. Я не воспринимала их всерьез и знала один психологический прием, который всегда на них работал – я делала максимально драматичный вид и спрашивала: «неужели это все, что тебе от меня нужно?» Только тогда они шли на контакт и разговаривали со мной. Моя задача была тянуть время как можно больше, ведь от этого зависел мой доход.

От девушек требуют раскрепощенность. Фото: Instagram

Мемберы - люди либо одинокие, либо непонятые. Я бы поделила их на два типа. У одних есть жены, которые пилят им мозг, другие – одинокие мужчины, ищущие близости или даже отношений. Я общалась с одним красивым молодым итальянцем. Из-за большого объема работы он освобождался только ночью, и у него физически не хватало времени на знакомство с девушками вживую. Он признался, что влюбился в меня и сказал, что хочет, чтобы я к нему приехала, но всерьез я это не восприняла. Еще общалась с мужчиной из Коннектикута. У него была психически не здоровая жена, за которой приходилось целый день ухаживать. Ему не хватало общения, поэтому он звонил мне, включал видеосвязь, и мы болтали об искусстве.

К сожалению, не все так просто. Среди мемберов есть и люди, которым нравится унижать других. Однажды у меня был тяжелый период в жизни, и я сидела перед камерой с поникшим лицом. Один мужчина взял меня в приват и спросил, из-за чего я грущу. Когда я рассказала ему, он начал унижать меня, говорить что я – никто, и довёл до слез. Я заметила, что он испытывает дикое удовольствие, когда видит, что мне плохо, и начала пользоваться этим – выдавливала из себя слёзы, чтобы он не выходил из привата, и на мой счёт капали деньги.

Спустя полгода я стала самой востребованной моделью в своей студии, за это начальство наградило меня поездкой в Румынию на международный саммит вебкам. Участие в нём принимало всего две студии из России. Нам предоставили шикарый пятизвездочный отель, где днём проходили мастер-классы и конференции, на которых успешные вебкам-модели мира делились своим опытом. Каждый вечер представители этого саммита организовывали для нас тусовки, и мы ездили по разным клубам Румынии, знакомились, пили и веселились.

Мемберы выбирают девушек, которых хотят позвать в приват. Фото: скрин с сайта для взрослых

В обществе до сих пор бытует стереотип о том, что профессия вебкам – модели сравнима с проституцией, но я смело могу сказать, что это абсолютно разные отрасли. Отличие в том, что ты полноправно можешь не делать того, чего тебе не хочется. Можно не даже не раздеваться. Есть много девушек, которые зарабатывают обычным общением. Разумеется, если ты не интересен, как личность, то клиентам не нужно будет ничего, кроме твоей наготы.

Многие знакомые, узнав, что я там работаю, начали стебать меня, кто-то даже перестал со мной общаться. Мне было все равно, ведь, по-моему, они мыслят стереотипно. Когда об этом спустя год узнала мама, она не стала ругаться, только спросила, зачем мне это. На что я ответила: «Легкие деньги». По маминой просьбе я стала реже раздеваться перед камерой.

ОЛЕСЯ: Я УЗНАЛАО МНОГИХ СЕКСУАЛЬНЫХ ФЕТИШАХ

Мне было 18, когда я пошла на вебкам. Хотелось сделать своему парню сюрприз и купить два билета на отдых. Я начала искать способы быстро заработать: пересматривала сайты с вакансиями, но ничего не находила. Где-то через неделю мне в «Вконтакте» пришло сообщение от какого-то фейка. В нём говорилось, что набираются девушки для работы с клиентами онлайн. Меня соблазнила зарплата в 50 тысяч рублей и свободный график. Только придя на собеседование, я поняла, куда попала, но подумала: «А почему бы не попробовать?». О своей новой деятельности я не стала рассказывать никому, кроме двух лучших подруг. Больше всего я боюсь, что об этом когда-нибудь узнает мой парень, но надеюсь, что такого не случится.

Среди мемберов множество фетишистов. Фото: Instagram

Поначалу мне было невероятно сложно, приходилось пересиливать себя, чтобы раздеться перед камерой. Помню, в первый раз я пришла в огромной домашней футболке и свободных джинсах, чтобы скрыть свою фигуру. Первый мембер, который взял меня в приват, отнесся ко мне с пониманием. Он заметил, что я новенькая, и не стал просить ничего экстраординарного. Мы просто разговаривали с ним о чем-то повседневном, потом он попросил меня снять джинсы, и это принесло мне мои первые деньги – 400 рублей. От «первого раза» у меня были так себе впечатления, я не понимала, как там оказалась, но спустя несколько смен стала чувствовать себя смелее. Люди в общем чате говорили, что я красивая и милая. Некоторые замечали мои особенности: родинки, маленькие шрамы, татуировки. Я никогда раньше не слышала столько комплиментов. Стеснение постепенно пропало, и я в какой-то степени даже полюбила свое тело.

За время работы здесь я узнала о многих сексуальных фетишах. За одну смену ко мне заходят человек 10 фетишистов: кто-то просит облизнуть кровать, кто-то – раздвинуть пальцы ног и облизнуть их. Также есть люди, которые любят ролевые игры с уклоном на педофилию или инцест – это [очень неприятно]. Этих [чудаков] я чаще всего посылаю. Сложность работы на вебкаме в том, что если постоянно отказывать мемберам в их просьбах, то денег особо не получишь. Основной заработок идет от постоянных клиентов, а они каждый раз просят сделать что-то новое, поэтому приходится иногда переступать через моральные принципы и делать то, чего я не хочу.

Я думаю, что вебкам – это совсем не то же самое, что проституция. Просто он еще не так хорошо развит в нашей стране, поэтому многие относятся к нему как к чему-то неадекватному. Проституция – это обязательно физический контакт, а в вебкаме его вообще нет. По сути, ты получаешь деньги за то, что танцуешь в нижнем белье перед камерой. Не вижу в этом ничего стремного.

Девушек заманивают в пикантный бизнес легкими деньгами.

Цель, ради которой я пришла на вебкам, я все-таки осуществила – за месяц заработала на билет и себе, и своему парню. Пока что не могу сказать, хочу я продолжать работать тут или нет. Иногда мне здесь очень нравится: дружелюбный коллектив, хороший заработок, а иногда мне кажется, что я нахожусь не на своем месте. Точно знаю, что вебкам не будет моей профессией. Хочу отучиться в университете и работать по специальности. Надеюсь, что не пожалею о том, что здесь работала. По крайней мере, это лучше, чем быть посудомойкой в общепите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотели замуж за миллионера, а попали на «доску позора»: хакер с Украины опубликовал интимные фотографии жительниц Екатеринбурга

На что только не готовы пойти юные красавицы ради красивой и беззаботной жизни. У многих девушек при одном только виде объявления о наборе «содержанок» срывает крышу, а затем и одежду. Классическим разводом на такие «вакансии» любовниц и жен миллионеров является требования показать свое тело. Вот и 21-летняя екатеринбурженка Екатерина Цветкова (имена девушек изменены – прим.ред) повелась на такую вакансию. (Подробности)