Хотели замуж за миллионера, а попали на «доску позора»: хакер с Украины опубликовал интимные фотографии жительниц Екатеринбурга

На что только не готовы пойти юные красавицы ради красивой и беззаботной жизни. У многих девушек при одном только виде объявления о наборе «содержанок» срывает крышу, а затем и одежду. Классическим разводом на такие «вакансии» любовниц и жен миллионеров является требования показать свое тело. Вот и 21-летняя екатеринбурженка Екатерина Цветкова (имена девушек изменены – прим.ред) повелась на такую вакансию.

ОХМУРИЛ ЗА ДВА ДНЯ

Чтобы охмурить красавицу с Урала мнимому олигарху Артему Маркову из Москвы потребовалось всего два дня. На фотографиях в соцсетях у Артема хорошая машина, заграничный отдых, дорогие часы – все, на что обращают внимание многие современные девушки. Если удастся завоевать такого мачо, то в перспективе безбедная жизнь обеспечена. К тому же Марков сразу решил действовать решительно – пообещал увезти Катю на свою виллу в Италии. Но перед очной встречей попросил «показать товар лицом».

Екатерина ждала принца, а наткунлась на хакера. Фото: соцсети

Все началось с фотографий в купальнике, а продолжилось обнаженным кастингом по «Скайпу». При этом мужчина не показывал свое лицо, ссылаясь на отсутствие веб-камеры.

- Он затуманил мне мозг. Поверила всем его обещаниям, - вздыхает Катя. – Сколько таких историй было, что знакомятся по интернету, выходят замуж. Я тоже была уверена, что это мой билет до Европы в один конец.

Катя оголилась перед камерой – Артем одобрил и предложил встретиться, но в назначенное время так и не приехал на своем «Мерседесе», а лишь прислал сообщение.

- Переведи мне на карту 30 тысяч или все твои фото и видео попадут на «Доску позора». У тебя есть два дня.

Катя сразу же поняла, что наткнулась на мошенника, но долгое время не знала о своей славе во всемирной паутине. «Доской позора» оказался тайный сайт, на котором собраны анкеты более 3 000 девушек со всей страны.

СОЗДАТЕЛЬ «СТЕНЫ ПОЗОРА» ЖИВЕТ С МАМОЙ

Ресурс оказался продолжением скандального проекта Check you (c англ. - Проверь себя), который существует уже давно. Но если раньше главной целью злоумышленников был шантаж с целью получения денег от жертв, то теперь деньги за интимный контент платят уже мужчины. Это как религия для извращенцев, которую невозможно удержать в Сети. С каждым годом количество таких ресурсов растет, но, как правило, они существуют считанные недели, пока их хозяевам удается зарабатывать.

Новым гигантом этой индустрии стал 20-летний хакер с Украины. Юноша живет с мамой и предлагает через мессенджеры доступ к фото и видео с обнаженными россиянками за 150 рублей в неделю. В их числе представительницы всех национальностей и возрастов, в том числе и несовершеннолетние.

Пример типичного развода хакера. Злоумышленник сразу же обещает наивной девушке «золотые горы». Фото: предоставлено Владимиром Зыковым

Выявить опасный и незаконный ресурс удалось активистам Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

- Все началось с всплеска активности в Telegram, - рассказал «Комсомолке» директор АППСИМ Владимир Зыков. – Сразу несколько каналов стали предлагать подписку на фотографии обнаженных девушек. Мы незамедлительно потребовали от Роскомнадзора разделегировать сайт, то есть перекрыть к нему доступ из любой точки мира. Но ведомство закрыло его только на территории России. Об этом Романе известно лишь, что он живет с мамой и имеет несколько десятков активистов, которые и помогают ему пополнять «Стену позора». Нынешний рекорд по вымогательству составляет 70 тысяч рублей с человека.

СХЕМА РАЗВОДА

Все начинается с безобидных вопросов про жизнь, семью и планы на жизнь. Следующим этапом является общение на интимные темы и планирование встречи, которой, разумеется, не будет.

- Важным моментом является то, что мошенник не спрашивает девушек про их предпочтения в постели, а рассказывает о своих и лишь, затем интересуется их «возможностями». После этого они чувствуют, что открылись близкому человеку и начинают ему доверять, - добавляет Зыков.

Роковой ошибкой становится общение по «Скайпу» – именно там «олигарх» просит продемонстрировать свое тело, параллельно записывая все происходящее на видео. В день икс, когда девушка ждет, что за ней на дорогой иномарке приедет ее суженный, ей приходит сообщение с требованием перевести деньги на электронный кошелек. В противном случае все фото и видео попадают на «стену позора».

- Составить статистику, которая бы показывала сколько девушек отправляли деньги, невозможно. Их слишком много, к тому же многие после случившегося удаляют свои страницы в социальных сетях, - резюмировал глава АППСИМ.

Сам мошенник не скрывает свою причастность к разводам, но и не видит в этом ничего особенного. Для него это только способ заработка, не больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/694132" frameborder="0"></iframe> Украинский хакер разводит русских девушек и продает видео с ними за деньги.! другой источник

Сейчас доступ к сайту действительно закрыт, но у него имеются десятки «зеркал» или же точных копий, которые меняют свой адрес каждый день. Для доступа к ним достаточно воспользоваться браузером с VPN (виртуальная частная сеть, работающая Интернета, а потому подключиться к ней можно, откуда угодно – прим. ред.).

«ПРОСЯТ ДЕНЬГИ – КИДАЙ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Екатеринбург занимает третью строчку в «рейтинге» городов России по количеству пострадавших девушек - 67. На первом месте расположились Москва (597) и Санкт-Петербург (250). Большую часть уралочек составляют девушки от 17 до 25 лет, но есть и представительницы бальзаковского возраста. Все те, кто помимо фото присылал еще и видео, выделяются в общем списке. Самое ужасное во всей этой «стене» - это указание реальных имен девушек, или их псевдонимов в социальных сетях.

Поэтому найти нескольких пострадавших по поиску «ВКонтакте» не составило особого труда. Многие из них до нашего разговора даже и не подозревали, что их фотографии продаются на «черном рынке».

Наталья заявила, что ее взломали 2 года назад. Фото: соцсети

- Два года назад мою страницу взломали, - рассказывает 25-летняя Дарья Кривощекова. – Они сохранили фотографии из переписки с моим парнем, а как только я восстановила пароль - начали требовать деньги. Просили 5000 рублей, но я не стала на это вестись. Потом они продолжили писать с разных страниц, думали, что я запаникую. Рецепт от таких подонков прост: просят деньги – кидай в черный список. Они угрожают скинуть все друзьям, но как только ты их посылаешь подальше, угроза исчезает.

Как правило, жертвы хакеров не обращаются в полицию – стыдятся своей наивности и боятся, что это придаст их истории огласку.

Фото: соцсети

В описании сайта есть и условия для двухнедельного бесплатного доступа к фотогалерее. Достаточно самостоятельно «слить» фото или видео любой девушки.

- В материале должна обязательно быть переписка и фото. Суть развода показать, что девушка любит «погулять», а не просто ее переписку с парнем, - говорится в сообщении.

Еще одна жертва украинского хакера из уральской столицы нехотя призналась, как самостоятельно высылала свои фото. Ей предлагали за небольшую сумму удалить фотографии с сайта, но девушка не повелась на провокацию.

- Мне бояться нечего, там не видно моей груди или чего-то еще, на всех фото я в белье - сразу же заявила 27-летняя Наталья Ильиных. – Видимо из-за отсутствия чего-то провокационного они и требовали с меня 1000 рублей, даже если мои снимки все могут увидеть за деньги мне не стыдно.

СОВЕТ ОТ ПОЛИЦИИ

Избежать неприятных ситуаций связанных с личными фотографиями и видео можно избежать только при одном условии – не выкладывать их и не пересылать другим людям. Если же мошенники начали шантажировать вас, то ни в коем случае не переводите им деньги, а немедленно пишите заявление в ближайшем отделении ОВД.