2019-09-01T20:07:39+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге завершились поиски 20-летнего парня со стрижкой под «ежика»

Саша Косарев пропал еще 19 августа
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: https://vk.com/incekbФото: https://vk.com/incekb
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20-летнего Сашу Косарева, который пропал в Екатеринбурге еще 19 августа, искали больше 10 дней. Парень вышел из дома рано утром, и с тех пор его никто не видел.

Мама Саши написала заявление в полицию. Она была уверена, что сын ушел по каким-то делам, и просто не стал ее предупреждать. Накануне парню звонили с работы, просили подменить коллегу, но он не стал давать никаких обещаний - сослался на то, что поможет, если не будет никаких планов. А затем пропал.

- Наверное, у Саши были какие-то планы, о которых никто не знал, - говорила женщина. - Раньше сын не уходил из дома, да и конфликтов у нас не было.

Поиском Саши занималась полиция и отряд "Лиза Алерт". Главные приметы - стрижка под "ежика" и шрам на голове. "Комсомолка" тоже следила за его поисками. Они долго не приносили результатов, но сегодня стало известно, что тело Саши нашли.

- Александр найден, - сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт". - Он погиб. Глубокие соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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