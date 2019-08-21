Небольшой шрам на макушке и стрижка под «ежика»: в Екатеринбурге пропал 20-летний парень

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-21T09:51:11+03:00

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В Екатеринбурге пропал 20-летний Косарев Александр Сергеевич. О пропаже сообщила его мама. Последний раз его видели утром 19 августа, он вышел из дома и не вернулся.

- Накануне ему позвонило начальство с работы, попросило выйти, подменить. Он сказал, что, возможно, выйдет, если не будет планов, - рассказала мать Саши, Елена. – Видимо, у него были какие-то планы, о которых никто не знал.

Отмечается, что ранее молодой человек никогда не убегал из дома, конфликтов накануне с семьей у него не было. Елена обратилась с заявлением в полицию.

Особые приметы: небольшой шрам на макушке.

Приметы: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, темные волосы, пострижен под «ежика», серо-голубые глаза.

В день пропажи был одет в штаны болотного цвета, синюю куртку и синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам: 8 (963) 042-16-13 (мама Елена) или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU