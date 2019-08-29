На Урале завершились поиски грибников, которые пропали 4 дня назад

В Свердловской области нашли потерявшихся грибников, которых искали четверо суток. 24 августа они ушли в лес под Туринском и заблудились. В цивилизацию их вывел сотрудник ОМОН Росгвардии Александр Томашук.

- С собой у сбившихся с пути молодых людей был лишь один сотовый телефон, который разрядился в первые же сутки, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. – Но молодые люди успели сообщить родственникам о том, что заблудились.

В поисках были задействованы порядка 80 человек: полицейские, спасатели МЧС, волонтеры и связист ОМОН Александр Томашук. Когда объявили о пропаже грибников, он находился в отпуске и вместе со своим отцом, лесничим, подключился к поискам. Радиус обследуемой территории составил 13 квадратных километров.

Александр со своим отцом. Фото: пресс-служба Росгвардии

- Грибников нашли вчера, 28 августа, в 15:40 в шестом квартале Благовещенского участкового лесничества, - уточнили в Росгвардии. – Александр Томашук на своем квадроцикле вывез их из леса на дорогу, где передал медикам. Сейчас жизни потерпевшим ничего не угрожает.

После некоторой беседы росгвардейца с грибниками выяснилось, что по грибы они ушли совершенно неподготовленными и без теплой одежды: в резиновых сапогах был лишь 28-летний Иван. Его спутницы, Анастасия и Ольга, отправились в лес в кроссовках.

Найденные Анастасия и Иван. Фото: пресс-служба Росгвардии

- Они планировали вернуться к вечеру, но заблудились и не смогли выйти из леса. Все это время молодые люди питались грибами и ягодами, а по ночам, прижимаясь друг к другу, спали под валежником, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас руководство Росгвардии решает вопрос о награждении сотрудника, который спас грибников.