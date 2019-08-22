ВИЗ-Сталь заботится о преемственности трудовых традиций

Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) организовала для заводских ветеранов экскурсию по цеху холодной прокатки (ЦХП) в необычном формате. Впервые вместе с заслуженными металлургами с современным производством трансформаторной стали познакомились их внуки.

Почетные гости, много лет трудившиеся в подразделениях предприятия, сами показали внукам свои рабочие места и рассказали о том, как прежнее оборудование для выпуска одного из самых сложных видов металлопродукции заменили современные высокотехнологичные агрегаты.

Новый реверсивный стан показал внуку Борис Максименко, который участвовал в запуске ЦХП и в общей сложности 52 года проработал вальцовщиком на прокатном участке. Дело отца продолжает сын – Максим Максименко, который уже более 20 лет трудится бригадиром на том же прокатном участке. Благодаря новому экскурсионному проекту ВИЗ-Стали впервые на рабочем месте деда и отца побывал младший представитель семьи – 12-летний Матвей Максименко, который в будущем, возможно, также свяжет свою жизнь с металлургией.

- Для многих визовцев передавать традиции завода и преданность делу металлургии из поколения в поколение – не громкие слова, а семейная традиция. Сегодня у нас работают представители около 30 династий, из них у 17-ти общий трудовой стаж насчитывает более 100 лет. Новый проект с участием представителей разных поколений направлен на дальнейшее развитие преемственности, которая является важным условием стабильности и успеха любого крупного производства, – говорит начальник отдела кадров Ольга Щербо.