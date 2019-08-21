Министр пояснил, почему рядом с аэропортом Кольцово решили не строить мусорный полигон

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пояснил, почему мусоросортировочный завод и нового полигон твердых бытовых отходов не будут строить в районе деревни Большое Седельниково в Сысертском городском округе под Екатеринбургом.

Это место находится в нескольких километрах от екатеринбургского аэропорта Кольцово. Местные жители выразили возмущение по поводу возможного возведения коммунальных объектов – места здесь красивые и густонаселенные. Поэтому уральцы не хотели жить рядом с новым полигоном.

Николай Смирнов заявил, что отходы на полигонах будут утилизировать цивилизованноФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам министра Николая Смирнова, это место рассматривалось в качестве одной из нескольких потенциальных площадок, но никаких официальных решений о строительстве полигона и завода принято не было. В любом случае проект перед утверждением и запуском в работу проходит государственную и экологическую экспертизы. Изучается ситуация с грунтовыми водами, близостью жилых домов и социальных учреждений. В случае с возможным строительством объектов в деревне Большое Седельниково, потребовалось бы заключение Росавиации, решение которой основывается на СанПинах.

- Собственник участка в Большое Седельниково просто грамотно и бесплатно прорекламировал свой объект. Там, условно говоря, можно построить и полигон, и много что еще. Теперь о нем все узнали: в деревне под Екатеринбургом есть хороший участок, - рассказывает Николай Смирнов. – Никаких официальных решений мы не принимали. Есть несколько других площадок, где можно построить полигон и мусоросортировочный завод.

Через несколько лет Екатеринбург перейдет к дуальному сбору мусораФото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, сегодня в Свердловской области действуют 92 полигона, а попросту – свалки. В течение пяти лет все они будут закрыты. Их заменят современные полигоны, на которых отходы будут утилизироваться цивилизованными способами.

- Перед стартом реформы было два пути на выбор: первичная выработка полезных фракций, а остальное – сжигать, либо глубокая сортировка с извлечением 60% полезных фракций с доведением показателя до 80%, а остальное – на полигоны, - говорит министр. – Губернатор принял принципиальное решение – не сжигать. Таким образом, после выработки полезных фракций, «хвосты» будут сушить, брекетироваться и складироваться на полигонах.

Всего за пять лет в области появятся не меньше 12 мусоросортировочных комплексов, а также несколько мусороперегрузочных станций. На последние отходы из деревень будут свозить небольшие мусоровозы, там запустят процесс первичной переработки, после чего остатки отвезут на заводы для глубокой сортировки.

Область выбрала путь сортировки мусора вместо его сжиганияФото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургу для переработки мусора в ближайшие годы потребуются два завода. Строить их в черте города нельзя по закону. По словам Николая Смирнова, экономически целесообразно строить их в радиусе не более 50 километров от города, чтобы не подросли тарифы.

Любые проекты по возведению объектов будут обсуждаться с местными жителями, заверил министр.