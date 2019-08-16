Пенсионеры из Екатеринбурга, которые из-за мошенников жили в подъезде, переехали во временное жилье

Пожилая пара из Екатеринбурга – Людмила и Валерий Клюс, которые лишились квартиры из-за мошенников и жили в подъезде, нашли новый дом. Пенсионерка рассказала «КП-Екатеринбург», что им помогли волонтеры.

– Ребята просто приехали, сказали, что из «общества помощи людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию», и перевезли вещи. Да еще и купили новых – одежду, спальные принадлежности и постельное белье, – добавила Людмила. – Если честно, я даже адрес не знаю. Только понимаю, что Верх-Исетский район. Но это на пару дней, а потом на некоторое время переедем в другое место – пока будет идти судебное разбирательство. С этим обещал помочь Уполномоченный по правам человека региона.

Мужа Людмилы Валерия положили в больницу. Напомним, у него сахарный диабет второго типа, а также гипертония и старческая деменция. Сейчас его осматривают и лечат врачи.

Пожилая пара владела двумя комнатами в трехкомнатной коммуналке на МосковскойФото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативно связаться с волонтерами не удалось.

До 2017 года пенсионеры владели двумя комнатами в коммуналке на улице Московской. Однако новые соседи – Елена Михайлова и Александр Провоторов убедили их выписаться из жилья, а также передать права на владение. За это Людмиле и Валерию обещали новую квартиру и 1,5 миллиона рублей – невиданные для пожилой пары деньги. После этого еще два года семья Клюс оттягивала выселение, но в августе 2019 года проиграли судебное разбирательство.

– Они добровольно освободили жилплощадь в 35 квадратных метров и вывезли вещи до прибытия приставов. В Верх-Исетском районном отделе судебных приставов должники добровольно передали ключи взыскателю, – комментировали ситуацию в УФССП по Свердловской области.

Пожилой паре помогали как соседи, так и обычные горожанеФото: Алексей БУЛАТОВ

Идти им было некуда – единственный сын скончался еще два года назад. Поэтому пожилая пара расположилась прямо напротив своей старой квартиры. Две недели они питались лапшой и супами быстрого приготовления, там же Людмила ухаживала за мужем – ставила уколы инсулина. Женщина настолько отчаялась, что хотела сдать супруга в пансионат-интернат, а сама пойти работать.

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