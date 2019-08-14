«Обещали новую квартиру»: пенсионеры из Екатеринбурга живут в подъезде из-за мошенников

Людмиле Клюс из Екатеринбурга 69 лет, ее мужу Валерию – 70. Пожилая пара жила в коммуналке на улице Московской. Но однажды утром к ним пришли судебные приставы. С тех пор уже две недели они спят на лестничной клетке. Из имущества у пенсионеров только старая софа да несколько мешков.

ГОВОРИЛИ, ЧТО ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ХОРОШЕЕ

– Все началось в 2015 году: в нашей трешке одна комната принадлежала соседу. Он выпивал. К нему стали ходить незнакомые люди, позже представившиеся Еленой Михайловой и Александром Провоторовым, – рассказывает Людмила. – Они не были друзьями, но все равно ходили. Однажды даже принесли четыре канистры спирта. И в какой-то момент комната перешла к ним.

Соседа пенсионеры больше не видели. Зато новые владельцы наведывались каждую неделю. А спустя время в освободившуюся комнату въехали квартиранты. С разговорами о переселении Елена и Александр пришли и к пожилой паре.

Пенсионеры владели двумя комнатами в коммуналкеФото: Алексей БУЛАТОВ

– Они обещали поменять комнаты в коммуналке на квартиру, да еще и дать сверху 1,5 миллиона рублей! И все говорили, что хотят сделать нам хорошее… и я поверила, – вздыхает пенсионерка. – Предлагали дом за городом. Мы отказывались. Но потом согласились переехать на Челюскинцев. Елена сказала, что для покупки надо взять деньги в банке, но средства она даст только в случае, если мы выпишемся.

Так, в 2017 году семья Клюс добровольно отказалась от жилья. К тому же они оформили договор купли-продажи, и законным владельцем жилплощади стала Михайлова. Она обещала вернуть прописку пенсионерам обратно через две недели, однако этого не произошло.

– Я звонила ей, спрашивала. А этот Провоторов мне заявил: а зачем вас вписывать, если вы здесь все равно жить не будете? Я дар речи потеряла, – со слезами на глазах говорит пожилая женщина. – Потом пришло письмо из суда… Мы два года писали заявления по всем инстанциям – в прокуратуру, чтобы отсрочить выселение! И вот недавно Проворотов заколотил нам окна, вынес газовую плиту, отключил воду и разбил все выключатели. А потом вместе с Михайловой вынес вещи на лестницу.

МУЖА – В ИНТЕРНАТ, А САМА НА РАБОТУ

В молодости Людмила была машинисткой, Валерий – бывший слесарь-сантехник. На двоих они получают порядка 27 тысяч рублей, кроме того, пенсионерка подрабатывала уборщицей. Этого хватало, чтобы свести концы с концами, но выжить без жилья оказалось практически нереально.

Два года назад у супругов скончался единственный сын, больше обратиться им не к комуФото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы покупали лапшу быстрого приготовления и супы. Воду просили подогреть соседей. Когда пришла пенсия, купили колбасу. Так и живем, – объяснила Людмила. – У мужа сахарный диабет. Я каждый день ставлю уколы инсулина. Кроме того, у него гипертония и появились признаки старческой деменции. В таких условиях ему не место. Сейчас мы ходим по врачам, чтобы временно определить Валерия в пансионат-интернат.

Сама пенсионерка на здоровье не жалуется. Единственное, иногда болят суставы в ногах. Как только мужа возьмут в больницу, Людмила планирует устроится на работу.

– Родных у нас больше нет: единственный сын скончался в 2017 году, – добавляет Людмила. – В возбуждении уголовного дела нам отказали, но желающие помочь есть. На днях я пойду к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области.

Однако помочь готовы обычные люди. Например, в гости к пенсионерам пришли Артем и Стас, и принесли продуктыФото: Алексей БУЛАТОВ

Пока «Комсомолка» общалась с пожилой парой, к ним зашли молодые ребята – Стас и Артем. Они принесли продукты. Людмила хоть и смутилась, но очень обрадовалась помощи.