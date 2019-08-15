2019-08-15T12:28:50+03:00
Происшествия

«Зяблик» в детстве спасал кошек»: друзья о бортпроводнике рейса «Уральских авиалиний», который приземлился в поле

32-летний Дмитрий Ивлицкий старший проводник рейса U -6178
Екатерина САЛТЫКОВА
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Дмитрий Ивлицкий до того как стать бортпроводником, работал менеджером по продажам Фото: vk.comДмитрий Ивлицкий до того как стать бортпроводником, работал менеджером по продажам Фото: vk.com
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Рано утром в четверг, 15 августа, в кукурузном поле в Подмосковье совершил экстренную посадку борт «Уральских авиалиний». Буквально через несколько минут после взлета с аэродрома Жуковский в двигатель воздушного судна попали птицы.

Командир корабля Дамир Юсупов принял решение сажать самолет в открытом поле.

- Брат сказал, что в оба двигателя попали птицы, - рассказывает "КП"-Екатеринбург родной брат Дамира Юсупова. - Двигатели отказали. До аэропорта было не дотянуть. Пришлось совершить экстренную посадку в поле. Родители Дамира в шоке, родственники все в шоке! Он командиром летает год всего! В авиации - лет восемь. А командиром стал только год назад.

Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле.

В самолете было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря слаженной работе команды «Уральских авиалиний» обошлось без жертв. Самолет посадили. Все выжили. Сейчас с людьми работают психологи. Этот день многие из них теперь считают своим вторым днем рождения.

Дмитрий Ивлицкий пошел работать бортпроводником вслед за другом детства. Фото: vk.com

Дмитрий Ивлицкий пошел работать бортпроводником вслед за другом детства. Фото: vk.com

Команда состояла из двух пилотов Юсупова Дамира, командира воздушного судна, и Георгия Мурзина. В числе бортпроводников были: Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина.

Старший бортпроводник – Дмитрий Ивлицкий. Дмитрий всю жизнь живет в Екатеринбурге.

- Как-то так получилось, что у нас во дворе на ЖБИ все мальчишки были одного возраста. Хорошие, приветливые парни. Всегда здоровались. Дима друг моего сына, они с семи лет дружат, - рассказывает знакомая Дмитрия Ивлицкого Алена. – До того, как связать свою жизнь с небом, Дима работал менеджером по продажам. Ездил на своей Kia по разным городам. Часто мотался на севера. А потом их общий друг Сашка пошел учиться на бортпроводника. Зарплаты там были хорошие, и парней за собой потащил.

Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

Потом Александр профессию бортпроводника бросил. А вот Диму затянуло. Он подтянул английский язык и начал летать помимо внутренних рейсов, еще и на международных.

- Дима – парень хороший. Отзывчивый. Во дворе у него парни его называли «зяблик». Помню, он маленький был – все лазил на козырек подъезда с друзьями, кошек доставал. А те свалятся из окна – дом у нас пятиэтажный – и орут как резанные. Дима вообще животных очень любит. А если человек хорошо относится к животным, значит, он добрый.

У Дмитрия Ивлицкого есть дочка, ей 3,5 года.

ОФИЦИАЛЬНО

При взлете самолета, выполняющего рейс в Симферополь из Жуковского, произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Оба двигателя отказали. Борт совершил вынужденную посадку. Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. В салоне находилось 224 пассажира, при посадке никто не пострадал, пассажиры эвакуированы и в настоящий момент находятся в терминале аэропорта. Пассажиры на время задержки рейса обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов. Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов.

Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Именно благодаря их профессионализму и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий. Дамиру Юсупову – 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению Аэронавигация. Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов. Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина.

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«Мы все в шоке, Дамир всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет "Уральских авиалиний" в поле. Дамир родился в семье вертолетчика в городе Игарк Красноярского края. По словам родных Дамир с детства мечтал связать свою судьбу с небом. Но жизнь сложилась таким образом , что ему сначала пришлось окончить юридический институт.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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