«Здесь покоились останки Романовых»: пять старинных храмов Свердловской области

В Свердловской области десятки самых разных храмов. История некоторых из них насчитывает сотни лет и знакомство с ними будет интересно не только верующим, но и просто туристам. Ниже мы публикуем пять самых старинных храмов Свердловской области.

ПЕРВЫЙ КАМЕННЫЙ СОБОР УРАЛА

Что: Собор Святой Живоначальной Троицы в Верхотурье

Верхотурье – один из самых старых городов Урала. Появился он еще в 1598 году. Изначально это был острог, призванный защищать реку Тура, имевшую огромное стратегическое значение для России. Именно с нее началось завоевание Ермаком Сибирского ханства. Потом по ней же в столицу поставлялись все сибирские товары.

Кремль в Верхотурье был построен, чтобы защищать главный торговый путь России в Сибирь - реку Тура.Фото: Алексей БУЛАТОВ

При основании Верхотурья был построен деревянный Троицкий храм.

– Первый Троицкий храм был походно-полевой церковью на пограничной заставе, – уточняет Надежда Бурлакова, автор книги «Забытые храмы Свердловской области», хозяйка проекта «Архликбез» и «Светский трип». – Но город развивался быстро и богато, и очень скоро небольшой храм становится главным городским собором.

Деревянный храм сгорел в 1674 году. Ну а в 1703 году Петр I повелел основать на месте острога уже каменный кремль. И как только у кремля появились стены, внутри них, на том самом месте, где ранее стоял деревянный храм, начали возводить уже каменный Троицкий собор.

В 1703 году Петр I повелел основать на месте острога в Верхотурье каменный кремль. В нем позже был построен храм, сохранившийся до наших дней..Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Интересный факт – и храм, и кремль в начале XVIII века строились полностью за счет казны, – уточняет Надежда Бурлакова. – Строили его лучшие мастера – сначала это была московская артель Тимофея Гусева, а потом соликамцы. Московская и соликамская школы и принесли на Урал воздушную и светлую барочную архитектуру.

В середине прошлого века Троицкий храм получил статус памятника архитектуры мирового значения ЮНЕСКО. Сейчас он считается самым старым каменным зданием Свердловской области.

Как добраться:

Находится Троицкий собор в Верхотурье на улице Советской, 6. От железнодорожного вокзала можно доехать на маршрутном такси.

ХРАМ, КОТОРЫЙ ПОСЕЩАЛА СЕСТРА ИМПЕРАТРИЦЫ

Что: Свято-Троицкое Архиерейское подворье в Алапаевске

В Алапаевске, кстати, тоже есть один из первых каменных храмов региона, который вполне может поспорить по возрасту с Троицким собором Верхотурья. Это Троицкий храм. Его заложили еще в 1702 году, как маленькую церковь.

– К 1776 году храм был перестроен, у него появился придел во имя Архистратига Михаила, – уточняет Надежда Бурлакова. – С 1793 по 1816 годы строился еще один придел – Живоначальной Троицы, который позже стал основным. Поэтому сейчас церковь больше известна, как Троицкая.

В этот храм на службу в 1918 году приходила сестра императрицы Елизавета Федоровна. Фото: Дмитрий Елизаров

Кстати, помимо возраста, Троицкий храм знаменит еще и тем, что именно сюда на службу приходила родная сестра императрицы Елизавета Федоровна в 1918 году.

После того, как большевики привезли в Екатеринбург отрекшегося императора Николая II с семьей, сюда же прибыли и пятеро князей дома Романовых, вместе Елизаветой Федоровной. Условия у них были лучше, чем у членов Царской семьи – им, по крайней мере, разрешали выходить на улицу и самостоятельно ходить по городу.

Впоследствии большевики перевезли князей с сестрой императрицы в Алапаевск, где они жили в местной Напольной школе. Им разрешалось выходить на улицу, гулять по саду и посещать Троицкий храм. Но потом их постигла та же участь, что и семью Николая II.

Елизавета Федоровна, сестра императрицы, погибла в Алапаевске после гибели Царской семьи.

После того, как осенью 1918 года в Алапаевск пришла Белая армия, останки Елизаветы Федоровны и князей некоторое время находились в Троицком храме – их поместили в склеп, после чего замуровали вход в него кирпичом. Но в июле 1919 года вновь пришла Красная армия, и тела Алапаевских мучеников пришлось увозить в Китай.

Как добраться:

Находится храм в Алапаевске. Добраться до города можно на автобусе или поезде. Потом доехать на местном автобусе до остановки «Соборная площадь». Или за 15 минут от автовокзала дойти пешком по улице Ленина до Соборной площади.

ХРАМ ПОД КОТОРЫМ ХОТЕЛИ ИСКАТЬ ЗОЛОТО

Что: Церковь Николая Чудотворца в Быньгах

Историки уверяют, что в XVIII веке девять из десяти всех медных тарелок, которые стояли на столах России, были сделаны на Урале. А если точнее, то под Невьянском в маленькой деревне под названием Быньги.

Место это с 1704 года славилось своим посудным производством. Ну а в 1796 году здесь был построен один из старейших и самых известных храмов Урала – Храм Во Имя Святителя Николая Чудотворца. По легенде, его история началась с того, что промышленник Петр Яковлев велел управляющему своим заводом отлить в Быньгах чугунную церковь, которой все стали бы дивиться.

Храм в Быньгах построили в 1796 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Конечно, построенный храм далеко не весь состоит из чугуна. Но обилие металлических конструктивных элементов поражает, – рассказывает Надежда Бурлакова. – Например, в фундаменте под углами заложены чугунные стулья, весом около пяти тонн. Все стены перевязаны железными связями, верхние и нижние подушки окон чугунные, рамы в куполе и стропила из железа. Вся внутренняя часть колокольни состоит из чугуна и железа.

Похожих храмов, говорят историки, не найти во всей России. За долгую историю храм в Быньгах реставрировали не раз. Серьезней всего в 1896 году. Причем местные жители, крестьяне, не стали дожидаться денег от государства, а просто между собой собрали больше 3000 рублей и заново позолотили весь иконостас, да провели внутри капитальный ремонт.

В основе храма в Быньгах - обилие металлических конструктивных элементов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В советские годы храм продолжал действовать. Правда, в 1937-м большевики едва не снесли его. И причина была не в борьбе советской власти с религией. Просто местные газетчики написали, что якобы под храмом огромные залежи золота. Вот и появились инициативные граждане, которые предложили разобрать здание. К счастью, нашлись во власти люди, которые остановили снос.

В советские годы о здании храма заботились местные жители. Зимой они спасали его от сильных морозов с помощью печки, из-за чего рисунки внутри на несколько десятилетий покрылись толстым слоем сажи. Новая реставрация храма началась уже в «нулевых». В ней, кстати, принимал участие экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

– В 2005-м, когда мы приступили, я сразу привез сюда реставраторов, – рассказывал Евгений Ройзман. – Мы когда в первый раз строительные леса поставили и залезли, отсыревшую штукатурку ведрами выгребали. Роспись на стенах лохмотьями висела.

Как добраться:

Доехать на поезде, либо автобусе до Невьянска. Далее можно сесть на местную маршрутку в центре города, неподалеку от Невьянской башни и доехать до деревни Быньги.

Это снимок 2013 года, когда в храме проводились ремонтные работы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОБОР, В КОТОРОМ СЛУЖИЛ ОТЕЦ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ РАДИО

Что: Введенский собор в Карпинске

Введенский собор был построен в Карпинске в 1776 году. Правда, в ту пору самого города Карпинска еще не существовало. Был лишь Богословский завод, основанный купцом из Верхотурья Максимом Походяшиным, считавшимся медным королем XVIII века. Человек этот начал свою карьеру с производства и продажи вина, а затем переключился на металлургическое производство, когда узнал от местного вогула, где находится еще не открытое месторождение медной руды.

В этом храме 20 лет служил отец изобретателя радио Александра Попова. Фото: Дмитрий Елизаров

По легенде, вогул просил за это знание большие деньги, но наличных у купца с собой не было, и в обмен на тайну он отдал вогулу дорогой сарафан, подаренный супруге днем ранее.

Прихожанами собора были заводские рабочие. Кстати, в этом соборе 20 лет служил Степан Попов – отец российского изобретателя радио Александра Попова.

Как добраться:

Введенский собор находится в Карпинске на улице Советской, 4. От автовокзала до него можно доехать на общественном транспорте. Двигаться до остановки «Введенский собор». Но можно и пешком, если от автовокзала пойти по улице Серова до улицы Луначарского, а затем свернуть налево на улицу Советскую.

ХРАМ, В КОТОРОМ ПОГИБ ИТАЛЬЯНСКИЙ АРХИТЕКТОР

Что: Спасо-Преображенский храм в Нижней Синячихе

Посмотреть этот храм на Урал приезжают многие зарубежные туристы. Возводить его начали в 1794 году на деньги местных промышленников Яковлевых. Строили храм долго. Основную часть работ закончили в 1823-м, но целиком доделали лишь в 1845-м.

– Местные легенды хранят сведения о некоем итальянце, которого Яковлевы выписали в Нижнюю Синячиху для строительства церкви, – говорит Надежда Бурлакова. – Итальянец погиб, упав с лесов почти достроенного храма. Но историки архитектуры не согласны с версией об участии итальянца: церкви подобного типа уже строились на территории Сибири. В Туринске уже была построена Покровская церковь (утрачена) – и синячихинская стала почти полной ее копией.

Службы в этом храме в Нижней Синячихе сейчас проводятся только по праздникам. В остальные дни здание работает, как музей. Фото: Дмитрий Елизаров

От других храмов Спасо-Преображенский отличается тем, что в основании всех девяти его глав (башенки на самом верху, обычно над куполом, - Ред.) есть окна. На Урале их обычно делали без оконных проемов.

В конце XIX века храму понадобился капитальный ремонт – из-за удара молнии сгорел шпиль колокольни. А после революции его стали использовать как зерносушилку, мельницу и амбар.

Без должного ухода здание сильно износилось, поэтому в 1960-х государство взяло его под охрану, как памятник архитектуры. Добиться этого удалось старшему инженеру-землеустроителю Ивану Самойлову, который в итоге стал первым почетным гражданином Свердловской области. В 60-х он собирал коллекцию предметов народного искусства и добился, чтобы государство превратило старинное здание в музей уральской домовой живописи. Сейчас храм входит в комплекс Нижнесинячихинского музея-заповедника. Службы тут проводятся, но только по праздникам. В основном же помещения храма отданы под выставочные площадки. На втором этаже, например можно посмотреть, как в избах XVIII-XIX веков крестьяне расписывали стены.

Как добраться:

Можно доехать на автобусе до Верхней Синячихи, а потом от нее добраться на местном транспорте до Нижней Синячихи. Если ехать на машине, то двигаясь по Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге следует повернуть на Режевской тракт и взять курс на Алапаевск. В самом Алапаевске останавливаться не нужно – держите курс прямо на Нижнюю Синячиху.