11 участков, 2 дома и 2 автомобиля: биатлонист и кандидат в Госдуму Антон Шипулин отчитался о доходах

Уралец Антон Шипулин – бывший биатлонист и олимпийский чемпион, который сегодня занят участием в довыборах в Госдуму, отчитался о доходах за 2018 года. Согласно опубликованным данным, спортсмен заработал 9,8 миллионов рублей.

– В список имущества попали BMW X6 2015 года и Toyota Land Cruiser 1993 года, а также автобус Toyota Land Cruiser LX и мотоцикл BMW K1300R – оба 2009 года, – сообщается на сайте свердловского избиркома. – Кроме того, в перечни указаны автоприцеп и снегоболотоход.

Шипулину, в том числе, принадлежат автобус Toyota Land Cruiser LX и мотоцикл BMW K1300R – оба 2009 года Фото: instagram anton_shipulin

Также Шипулин имеет недвижимость в Свердловской и Челябинской областях. Так, на Среднем Урале спортсмен владеет землей общей площадью 120 160 квадратных метров, зданием в 303,2 квадратных метра и 7 нежилыми помещениями размеров в 460,7 квадратных метров. На Южном – двумя участками площадью 1075 квадратных метров, домом в 545 квадратных метров и двумя помещениями в 1154 квадратных метра.

– У Антона Шипулина 27 счетов в банках. На них хранятся 2,5 миллиона рублей, – уточняется в отчете.

Кстати, сегодня политик разъезжает в мобильном доме и по совместительству своем предвыборном штабе Фото: instagram anton_shipulin

Средства биатлонист получает от 11 компаний. В том числе, федерального и регионального «Центров спортивной подготовки», Фонда поддержки олимпийцев России и свердловского Фонда поддержки спорта. Также в список попали ООО «Галерея-Алекс» (владеет рядом кофеен, в том числе «Шоколадницей»), ООО «Бакальдрин Рус» (юрлицо для пекарен) и ООО «Союз Св. Иоанна Воина» (сеть «Верный») и автодилером ООО «Автоуниверсал-Статус». Кроме того, спортсмен сотрудничает с ПАО «Сбербанк», ООО «Комеди клаб продакшн» и московским агенством ООО «ГНЕЗДО ПРОДАКШН».

Напомним, о планах строить политическую карьеру Шипулин объявил весной 2019 года. Он выиграл праймериз «Единой России» и выдвигается от Серовского округа. Сегодня он работает директором по развитию «Фонда по поддержке спорта Свердловской области» имени себя.