«Задача – снизить уровень смертности»: в ТФОМС обсудили актуальные проблемы лечения рака

19 июля в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования состоялась встреча, на которой обсуждались проблемы, связанные с лечением онкобольных, и обязательства страховых компаний и медицинских учреждений в этой сфере. Причиной встречи стал рабочий визит в Екатеринбург одного из самых известных российских специалистов по защите прав застрахованных, Президента Национального агентства безопасности пациентов и члена общественного совета при Росздравнадзоре Алексея Старченко.

Подобный формат стал новым для всех участников мероприятия, так как к традиционному профессиональному разговору об экспертизе качества онкологической помощи присоединилась члены общественного межрегионального «Движения против рака».

Первым слово взял директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области Валерий Шелякин, он отметил, что сегодня многое изменилось в оказании медицинской помощи онкобольным, увеличилось финансирование. Задачи системы ОМС Свердловской области – сделать так, чтобы средства были использованы как можно более эффективно, а права онкобольных при получении медицинской помощи не были нарушены.

Встреча подобного формата состоялась в ТФОМС впервые. Фото: Пресс-служба ТФОМС

Координатор «Движения против рака» Юлия Аристова начала встречу с доклада о тех проблемах, с которыми сталкиваются пациенты с подозрением на онкопатологию или подтвержденным диагнозом. Она отметила, что в целом картина стала несколько лучше. Например, препараты, которые еще недавно казались недоступными широкому кругу пациентов, сейчас входят в курс лечения, но проблем до сих пор остается много.

Главными болевыми точками, по данным «Движения против рака» являются поздняя диагностика, нестабильная ситуация с лекарственным обеспечением и дефицит информации. Многие подопечные благотворительной общественной организации «Вместе ради жизни» не знали, куда им обратиться и что делать в первую очередь, когда получили страшный диагноз. К тому же, по словам Юлии Аристовой, пациенты не получают психологической поддержки при оглашении диагноза.

С ответным докладом о том, как из обозначенные проблемы решаются в данный момент, выступил заместитель директора ТФОМС Свердловской области по медико-экспертной работе Дмитрий Третьяков. Он отметил, что основные задачи, которые сейчас стоят перед системой здравоохранения в целом – повышение качества и доступности онкологической помощи и, в конечном счете, значимое сокращение смертности населения от этой группы болезней.

В Свердловской области объем расходов системы ОМС на онкологию в 2019 году составит более 6 млрд руб. Фото: Пресс-служба ТФОМС

Бюджет на оказание медпомощи онкобольных значительно увеличился. В Свердловской области объем расходов системы ОМС на онкологию в 2019 году составит более 6 млрд руб., это в два раза больше показателей прошлого года. 75% этой суммы (или 4,2 млрд руб.) предусмотрено для оплаты химиотерапевтического лечения.

Кроме того, ужесточили контроль за соблюдением сроков от момента обращения пациента до начала диагностики и от прохождения диагностики до начала лечения. Особые сроки предоставления медицинских услуг для онкологических пациентов действуют с прошлого года: по закону они должны получать помощь, в среднем, в два раза быстрее, чем «неонкологические» больные. Например, если для рядового пациента плановое КТ или МРТ должно быть проведено в течение месяца, срок ожидания для онкобольного не может превышать двух недель.

Алексей Старченко рассказал коллегам об итогах рабочего визита в Екатеринбург и сообщил, что в Свердловской области экспертиза не выявила грубых нарушений в оказании медицинской помощи онкобольным, таких, как уменьшение доз препаратов или увеличение интервалов между процедурами химиотерапии. А также поднял несколько важных проблем, которые имеют место на региональном уровне: своевременность оказания помощи, правильность выбора методов и препаратов, нарушения в медицинской документации.

– К сожалению, к услугам страховых представителей пациенты прибегают нечасто, это характерно не только для Свердловской области, но и для страны в целом, – отметил Алексей Старченко. – Пусть никого сегодня не обманывает почти полное отсутствие жалоб на онкологическую помощь: права этой категории пациентов также нарушаются, но портить отношения, например, с врачом-онкологом, в прямом смысле опасно для жизни. В этом смысле страховая компания может и должна быть безопасным буфером между человеком и лечебным учреждением.

Директор ТФОМС Валерий Шелякин на встрече предложил подписать Соглашение о сотрудничестве между ТФОМС и «Движением против рака». Фото: Пресс-служба ТФОМС

Итоги совещания подвел руководитель ТФОМС Валерий Шелякин. Он заверил присутствующих, что совместная работа организаторов системы здравоохранения, страховых компаний - и пациентского сообщества позволит решить реальные проблемы, которые возникают у онкобольных. Также глава фонда предложил координатору общественного «противоракового» движения Юлии Аристовой войти в Координационный совет по защите прав застрахованных при Фонде ОМС и подписать Соглашение о сотрудничестве между ТФОМС и пациентской организацией. Такая мера позволит участникам системы ОМС лучше и быстрее понимать нужды пациентов, а «общественникам», в свою очередь предлагать решения, которые сделают помощь качественнее и доступнее.