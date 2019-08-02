«Даже пол не знаем – держится рядом с мамой»: у зеленых мартышек из Екатеринбургского зоопарка родился первенец

В Екатеринбургском зоопарке родился первенец у зеленых мартышек – Иосифа и Нонны, которых привезли в Свердловскую область в октябре 2018 года. В пресс-службе заведения рассказали, что пока малыш питается грудным молоком.

Помимо малыша в стаю входят самец Иосиф, самки Илона и Нонна Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

– Он родился 15 июля, но до сих пор все время держится рядом с матерью. Мы даже пока не знаем пол малыша, – пояснили там. – В семье четкая иерархия: Иосиф – глава, отвечает за безопасность самок и потомства. Также в стаю входит мартышка Илона.

В зоопарке добавили, что зеленые мартышки чуть крупнее кошки, а новорожденный совсем малютка! Эти зверьки питаются плодами и семенами деревьев, а также фруктами, овощами, орехами и насекомыми.

Пока малыш питается молоком матери Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

– В природе выделяют шесть видов зеленых мартышек, у нас живет один из них – гривет. Они обитают в Юго-Восточной Африке, селятся всегда поблизости от источников воды, – уточнили в пресс-службе. – Их численность пока не вызывает опасений, однако на этих обезьян незаконно охотятся ради добычи мяса.

КСТАТИ

В эту субботу в зоопарке Екатеринбурга отпразднуют День Слона – в честь дня рождения слонихи Даши, которая переехала на Урал в 2007 году. В пресс-службе обещают, что гости смогут больше узнать о жизни слонов в природе, отличать африканских от индийских, а также поучаствовать в мастер-классах.