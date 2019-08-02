2019-08-02T10:47:53+03:00
Общество

Цветы и фрукты для Даши: В Екатеринбургском зоопарке отпразднуют День слона

Всех гостей ждет насыщенная программа
Мария Трапезникова
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Гости праздника смогут самостоятельно приготовить для Даши съедобный букетГости праздника смогут самостоятельно приготовить для Даши съедобный букетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 3 августа, в Екатеринбургском зоопарке отпразднуют день рождения слонихи Даши. Она поселилась в зверинце в августе 2007 года.

- Чтобы порадовать самую крупную обитательницу Екатеринбургского зоопарка, сотрудники секции хоботных и копытных приготовят праздничное угощение, куда входит около 60 килограммов свежайших зелёных веток и травы, овощей, фруктов и любимых Дашиных лакомств - арбузов, кабачков и тыкв, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

В праздничный день посетители узнают всё о жизни слонов в природе, научатся отличать африканских слонов от индийских, и даже самостоятельно изготовят яркий букет цветов из бумаги с ароматическими маслами. Изготовление праздничного букета начнется в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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