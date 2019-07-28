2019-07-28T16:48:33+03:00
Общество

Наина Ельцина рассказала, как впервые призналась в любви будущему мужу

В честь этого события вдова первого президента России установила именную лавочку
Юлия СТАЛИНА
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Воспоминания о прожитых года с мужем не дают Наине Ельциной хандрить.Воспоминания о прожитых года с мужем не дают Наине Ельциной хандрить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Наина Ельцина, жена первого президента России, рассказала о серьезном разговоре с мужем, который перевернул их жизнь. Он случился на берегу Волги. Тогда не будучи еще супругами Наина и Борис встретились после годовалой разлуки.

- После института мы с Борисом решили разъехаться в разные города, чтобы проверить свои чувства и решить наше будущее. Через год мы встретились в Самаре — я прилетела к нему на турнир по волейболу, - вспоминает вдова. - Мы сидели всю ночь на лавочке, обнявшись. Там и признались в чувствах.

Это событие из своей жизни Наина Ельцина решила увековечить. Бывшая первая леди установила на набережной Исети в Екатеринбурге лавочку для влюбленных. На ней есть табличка с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом».

В честь этих памятных событий Наина Ельцина установила на набережной Екатеринбурга лавочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь этих памятных событий Наина Ельцина установила на набережной Екатеринбурга лавочку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наина Ельцина призналась, что ей трудно без мужа. Однако воспоминания о совместно прожитых годах придают ей силы.

- Мы прожили вместе больше 50 лет. Оба оказались однолюбы и я до сих пор вспоминаю нашу жизнь, это меня греет и не дает хандрить. Хочу, чтобы лавочек устанавливали больше, а люди сидели на них и говорили только о своем счастье», — сказала вдова.

Напомним, Борис Ельцин и Наина познакомились, когда оба учились в Уральском политехническом институте имени Кирова (сейчас он Уральский государственный технический университет. – Прим. ред.). В 1956 года они поженились и прожили вместе до самой смерти первого президента – 2007 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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