«Рутгер Хауэр звонил мне на домашний»: уральский подводник о смерти знаменитого голливудского актера

Сегодня стало известно, что в Нидерландах после болезни на 76 году жизни скончался знаменитый на весь мир актер Рутгер Хауэр. За свою жизнь он снялся во множестве известных фильмов. Одни из самых ярких его работ - боевик "Слепая ярость", фантастическая картина Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", а также "Бомж с дробовиком".

Но мало кто знает, что среди ролей Рутгера Хауэра были не только вымышленные персонажи, но и реальные люди. Один из них - Игорь Британов, живущий сейчас в Екатеринбурге.

В 1986 году Британов был капитаном второго ранга на подводной лодке К-219. Во время похода на борту субмарины произошел взрыв. Игорь Британов тогда приказал команде покинуть судно, а сам же остался на нем, чтобы лодку не увели подошедшие к месту ЧП американцы. Ему пришлось провести на судне в одиночестве три дня.

Игорю Британову пришлось провести на поврежденной подводной лодке в полном одиночестве три дня. Фото: Игорь Британов

В 1997 году в Голливуде по мотивам этой истории сняли фильм "Враждебные воды", роль Британова в котором и исполнил Рутгер Хауэр.

– Пару раз Рутгер Хауэр мне звонил, – вспоминал Игорь Британов. – Один раз в 1995 году, а второй раз в 1997-м. Мы с ним на английском языке общались. В первый раз он предложил буквально на следующий день прилететь в Германию, чтобы встретиться со съемочной группой. Я не смог поехать, потому что мне нужно было минимум две недели, чтобы визу только получить. Во второй раз он позвонил мне уже из Нью-Йорка, позвал на премьеру, опять на следующий день. Опять не получилось.

Авторы фильма "Вражденбые воды" сделали Игоря Британова кучерявым, потому что у них была только эта фотография и они не знали, что у реального Британова мало волос. Фото: Игорь Британов

За то, чтобы использовать историю российского подводника, голливудские дельцы хотели заплатить Игорю Британову всего пять тысяч долларов. В ответ он должен был письменно подтвердить, что все, что показано на экране - чистая правда. Однако в итоге один из нью-йоркских адвокатов уговорил Британова взять с них больше.

– Больше 5 тысяч долларов, но какую именно сумму, я не скажу, – говорил Британов. – Сам фильм для меня как фантастика. Горжусь тем, что он про меня и мой экипаж. Это ведь один из первых фильмов, где русских людей не стали показывать, как бешеных милитаристов. Но там много такого, чего не может быть никогда.

В картине "Враждебные воды" было допущено несколько ошибок, отмечает опытный подводник, но сам Рутгер Хауэр справился с ролью хорошо. Фото: кадр из фильма "Враждебные воды"

Впрочем, сам актер Рутгер Хауэр справился со своей ролью хорошо, отмечает Игорь Британов.

– Очень даже похож на меня. Усы мои взял. Правда, у них была только та моя фотография, где я стою в пилотке. Они не знали, что я на самом деле лысый, а не кудрявый, как Рутгер Хауэр. Поэтому в фильме он кудрявый. Жалко его. Хороший был артист.

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Только благодаря отваге и хладнокровию капитана Игоря Британова катастрофы планетарного масштаба не произошло. Спустя десять лет в Голливуде сняли блокбастер «Враждебные воды». Уральца сыграл звезда боевиков Рутгер Хауэр. 30 октября нашему герою исполняется 65 лет. И встречает он свой юбилей не на лазурном берегу под пальмой, а на работе в холодном Екатеринбурге. (Подробности)