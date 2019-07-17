Незабудка твой любимый цветок: в Екатеринбурге в День города выступит Тима Белорусских

До Дня города в Екатеринбурге остается месяц, и главный хэдлайнер праздника до сих пор неизвестен. Ожидается, что его объявят 23 июля на оргкомитете в мэрии.

А вот в Академическом в этом году выступит певец Тима Белорусских. Информация об этом появилась в официальном календаре кумира молодежи. В лейбле артиста «Kaufman Label» также подтверждают выступление в Екатеринбурге 17 августа, но площадку выступления пока не озвучивают.

В числе самых популярных песен белорусского певца такие треки как «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Аленка» и многие другие. На YouTube его клипы собирают более 45 миллионов просмотров.

timabelorusskih Уральские фанаты смогут увидеть артиста 17 августа в Академическом

Напомним, что в прошлом году хэдлайнером Дня города в Екатеринбурге была группа «Мумий Тролль», а в Академическом выступила Светлана Лобода и группа «Звери».