«Нет оснований бояться нападений»: службы Екатеринбурга начали возвращать бездомных собак на улицу

Службы по отлову бездомных собак Екатеринбурга начали возвращать подопечных на улицу – таковы новые требования федерального закона от 27 декабря 2018 года. В администрации города рассказали, что теперь животные проводят в пунктах краткосрочного содержания (ПКС) всего 30 дней – у города нет средств, чтобы держать их дольше.

10 июля впервые отпустили животных, которые прошли новую системуФото: Алексей БУЛАТОВ

– В феврале 2019 года мы временно остановили отлов животных и возобновили работу только в июне. Спустя месяц их начали выпускать – пока систему прошли семь собак, – рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатерина Мурзина. – У нас животных осматривают несколько специалистов. Кинологи определяют, является ли животное агрессивным – если да, оно пожизненно остается на содержании службы. Поэтому нет оснований бояться нападений. Ветеринары же лечат животных, прививают их, чипируют, а также стерилизуют – о чем свидетельствуют желтые клипсы на ушах собак.

После содержания в ПКС у животных остаются две метки - чип и клипса, которые указывают, что животное привито, стерилизовано и не опасноФото: Алексей БУЛАТОВ

Только после этого собак отпускают на волю – в тех местах, где их поймали. Информацию о пройденном лечении можно будет узнать только с помощью специальных устройств, которые списывают информацию с чипа.

Животных выпускают в местах, где их поймали: собаки хорошо знают эту местность и не будут потеряныФото: Алексей БУЛАТОВ

– Животное может заболеть после, и мы считаем смерти в таких случаях естественными. Эта система, в первую очередь, помогает обезопасить людей, - добавила Мурзина. – Всего у нас находятся 90 животных, но отлов продолжается ежедневно. В этот период их можно забрать домой, оформив все документы. Но берут неохотно – около десяти особей за 30 дней.

Чип не позволит отследить собаку, но если она снова попадется службе по отлову, специалисты узнают, какие услуги ей уже оказывалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в администрации не подсчитали, сколько средств уходит на содержание животных в такой системе. Также там добавили, что в порядок действий еще будут вноситься серьезные правки.