7 наивных вопросов про газ в многоквартирных домах

С этого года жители Екатеринбурга стали получать отдельные квитанции за обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В связи с этим мы решили разобраться, почему так получилось, и можно ли отказаться от этой услуги.

1. ЕСЛИ ПЛИТА НА МОЕЙ КУХНЕ ПРОПУСКАЕТ ГАЗ, КТО ВИНОВАТ?

Вы и виноваты. Дело в том, что все газовое оборудование в многоквартирном доме делится на внутридомовое и внутриквартирное. Граница между ними проходит по запорному крану газовой трубы у вас на кухне. Все, что выше него, включая кран – это оборудование, за состояние которого отвечает управляющая компания, либо кооператив, либо ТСЖ. А все что ниже – это уже ваше внутриквартирное газовое оборудование, за которое ответственность несете вы. Это может быть газовая плита на кухне, водонагреватель, внутриквартирная газовая разводка.

2. ПОЧЕМУ МНЕ ВДРУГ ПРИШЕЛ ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ?

Если точнее, то за обслуживание всего внутриквартирного газового оборудования. Просто раньше этот счет был «спрятан» в общей квитанции за услуги ЖКХ в разделе «за содержание жилья». Но с этого года поменялся алгоритм взаимодействия газовиков с управляющими компаниями, и теперь собственники квартир заключают договоры на обслуживание своих газовых приборов напрямую с «Екатеринбурггаз», а, следовательно, и оплачивать эту услугу нужно теперь по отдельной квитанции.

3. НО Я ВЕДЬ НЕ ЗАКЛЮЧАЛ НИКАКИХ ДОГОВОРОВ!

Если вы пустили в свою квартиру сотрудников «Екатеринбурггаза», чтобы они провели обслуживание вашего внутриквартирного газового оборудования, значит, вы приняли условия публичной оферты и, следовательно, заключили договор. Почитать подробнее про эту оферту можно на сайте ekgas.ru. Там заходите в раздел «Клиентам», в подраздел «Для физических лиц» и нажимаете по ссылке «Техническое обслуживание ВДГО и ВКГО».

4. И КАК ЧАСТО ГАЗОВИКИ ТЕПЕРЬ БУДУТ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ?

Не реже 1 раза в год. Сотрудник «Екатеринбурггаза» проверит, работоспособно ли оборудование в вашей квартире и безопасно ли оно. Если есть утечка – устранит ее. Квитанция за техническое обслуживание тоже будет приходить только раз в год и только в следующем месяце после месяца, когда было проведено техническое обслуживание.

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

5. СКОЛЬКО СТОИТ ЭТА УСЛУГА?

Стоимость зависит от количества и типа газового оборудования у вас в квартире. Обыкновенная плита на четыре конфорки обойдется в 382 рубля в год. Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки – 117 рублей в год. Прейскурант един для всех жителей Екатеринбурга и размещен на сайте ekgas.ru.

6. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ГАЗ ВО ВСЕМ ДОМЕ ОТКЛЮЧАТ, ЕСЛИ Я НЕ ОТКРОЮ ДВЕРЬ ГАЗОВИКАМ?

Не совсем. Дело в том, что проверка в многоквартирном доме проводится комплексно, ведь газовое хозяйство – технически единая система. И специалистам важно одномоментно проверить все оборудование. Газ отключают на время испытаний трубопроводов. Опрессовки показывают, нет ли утечки газа. Если результаты неудовлетворительные, то газ обратно не включат, пока специалисты не убедятся в исправности всех газопроводов и оборудования, включая то, что внутри квартир. Так что лучше не рисковать и пустить специалиста домой в обозначенный день. А то можно оставить всех соседей без газа.

7. А Я МОГУ ВООБЩЕ НЕ ПУСКАТЬ К СЕБЕ ГАЗОВИКОВ?

Это чревато тем, что вашу квартиру в конце концов все-таки отключат от газоснабжения. По закону все потребители обязаны заключать договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией и не реже раз в год пускать к себе ее сотрудников. Иначе штраф, а то и прекращение поставки газа. Да и вообще опасно пользоваться газовым оборудованием, которое не проверяют периодически специалисты. В 2018 году в стране произошло свыше 30 ЧП с газом. С начала 2019 года случилось около 10 газовых трагедий с гибелью людей. А ведь еще десятки россиян гибнут при отравлении угарным газом, без всяких взрывов.