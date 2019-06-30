2019-06-30T12:15:20+03:00
Происшествия

Военнослужащий из Нижнего Тагила утонул в Черном море, спасая сына

Мужчина вместе с семьей отдыхал в Крыму
Олег Галимов
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Врачам «скорой» оставалось лишь констатировать смерть мужчины.Врачам «скорой» оставалось лишь констатировать смерть мужчины.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Военнослужащий из Нижнего Тагила утонул в берегов Крыма, спасая тонущего сына. По данным Life, мужчина вместе с женой и двумя детьми поплыли в море на матрасе. Пока супруга занималась дайвингом, глава семейства приглядывал за сыновьями, но в какой-то момент младший ребенок оказался в воде. Мужчина схватил сына, а его супруга, увидев происходящее, поплыла за матрасом.

После этого старший из мальчиков закричал, что его брат тонет, но к тому моменту военнослужащего уже не было на поверхности.

Другие отдыхающие также заметили происходящее с берега и бросились на помощь. Сначала из воды достали женщину с детьми, а после был найден и мужчина. На пляж была вызвана «скорая» помощь, но один из очевидцев, сославшись на то, что врачи будут долго ехать, предложил довезти мужчину до больницы. В итоге они разминулись с каретой медиков, которая приехала через семь минут.

Врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Стоит добавить, что у берегов Крыма уже две недели ищут дайвера из Екатеринбурга, которого унесло течением во время ловли рапанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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