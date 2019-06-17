«Украина помогать отказалась»: у берегов Крыма пятый день ищут дайвера из Екатеринбурга

Вот уже четыре дня в Крыму у берегов Черного моря продолжается масштабная поисковая операция, где пропал дайвер из Екатеринбурга Дмитрий Осипов. По данным регионального МЧС, мужчина перестал выходить на связь 13 июня после того, как отправился ловить моллюсков.

Работы на воде проводились на расстоянии 7 километров. Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Спасателям даже пришлось задействовать вертолет, но и это не дало результатов.

- В течение трех часов проводили поисковые работы на акватории и побережье. Обследована береговая линия длиной около 15 километров от села Межводное до села Владимировка. Работы на воде проводились на расстоянии 7 километров. К сожалению, поиски результатов не дали. Обследовано 145 квадратных километров акватории и 17 километров береговой линии. Вертолет Ми-8 с группой спасателей «КРЫМ-СПАС» по беспарашютному десантированию вернулся в расположение, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Семья Дмитрия проживает в Республике Коми, его родные узнали о ЧП лишь через сутки после пропажи. По словам сестры дайвера Екатерины Батаговой, скорее всего ее брат уже в территориальных водах другого государства.

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

- Уже официально известно, что Болгария и Турция согласились помочь в поисках Димы, а Украина – отказалась. Причина – разрыв дипломатических отношений с Россией. Я лично звонила в МЧС Херсонской области, но там сказали, что помогут лишь, если речь будет идти о транспортировке тела. Я уверена, что, несмотря на ужасные условия, он жив. Он держится на воде. Он не сдастся.

Женщина также добавила, что недовольна работой российского МЧС, так как вертолет был задействован лишь на третьи сутки после пропажи Дмитрия.